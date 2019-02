Voorzitter NAV pleit voor technische vastgoedcontrole: “Koop geen kat in een zak” Redactie

14 februari 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Op zoek naar je droomwoning? Dan laat je je best niet enkel leiden door je gevoel bij een woning. Een architect of ingenieur kijkt verder dan de ‘klik’ die jij hebt met een huis en kan meteen de staat van de woning beoordelen. Zo koop je geen kat in een zak. “Wij zijn ervan overtuigd dat kopers zich het best zo vroeg mogelijk in het koop- en bouwproces laten begeleiden door een bouwprofessional”, zegt Kati Lamens, nationaal voorzitter van NAV, op de Op zoek naar je droomwoning? Dan laat je je best niet enkel leiden door je gevoel bij een woning. Een architect of ingenieur kijkt verder dan de ‘klik’ die jij hebt met een huis en kan meteen de staat van de woning beoordelen. Zo koop je geen kat in een zak. “Wij zijn ervan overtuigd dat kopers zich het best zo vroeg mogelijk in het koop- en bouwproces laten begeleiden door een bouwprofessional”, zegt Kati Lamens, nationaal voorzitter van NAV, op de bouwsite Livios

Vandaag wordt er volgens NAV-voorzitter Kati Lamens helaas nog vaak ondoordacht gerenoveerd: “Om te ontsnappen aan de vergunnings- en EPB-plicht beginnen renovatieprojecten vaak enkel met interne renovaties. Zogenaamd ‘dure’ ingrepen aan de gebouwschil worden voor zich uit geschoven. Energetische of andere ingrepen gebeuren dikwijls zonder aandacht voor het totaalplaatje, waardoor de verschillende ingrepen finaal niet op elkaar zijn afgestemd en het optimale rendement niet wordt gehaald, maar het geld wel is uitgegeven.”

Zelf renoveren niet zonder risico’s

“Doe-het zelven, zonder voorafgaande audit en gedegen technisch advies, is niet zonder risico’s”, zegt Lamens. “Zo worden bijvoorbeeld nieuwe vloeren gelegd zonder vloerisolatie, daken geïsoleerd zonder onderdak, ramen vervangen die geen rekening houden met een latere gevelisolatie… Erger nog: stabiliteitswerken gebeuren dan zonder studie of deskundig advies, gesubsidieerde isolatiewerken houden geen rekening met de bouwfysische staat van de woning, bestaande vochtproblemen, koudebruggen… Jammer genoeg blijven eigenaren zo op lange termijn zitten met een pand dat onvoldoende comfort biedt en op lange termijn alles behalve waardevast blijkt.”

Lees ook: Dé gouden regel volgens deze architecten? “Een goede voorbereiding is het halve werk”.

Vertrek vanuit een masterplan

Het advies van Lamens? “Bezint eer ge begint en stel een masterplan op. Wat zijn de ambities op energetisch vlak, op vlak van comfort, … die je met je project wil bereiken? Wat zijn de opeenvolgende stappen die je hiervoor moet ondernemen en op welke termijn wil je dit, mogelijk gefaseerd, gerealiseerd zien? Uit het voorgaande mag blijken dat er bij bouwheren heel veel nood is aan een degelijk plan van aanpak of stappenplan.

Grondige audit nodig

Is het Vlaamse EPC+ een goede maatregel om mensen te overtuigen om energetisch te renoveren en hierbij op lange termijn te denken? “Het is goed als vertrekpunt, maar het is geen masterplan waar je meteen mee aan de slag kunt”, vindt Lamens. “Het bevat een energielabel van je woning, aanbevelingen voor ingrepen en een kostenindicatie. Het gevaar schuilt in het laatste. Een pure optelsom van de kost voor de verschillende ingrepen is nooit de totaalkost. In een renovatieproject word je met veel meer geconfronteerd, zoals mogelijke vocht- of stabiliteitsproblemen en verplichtingen met betrekking tot erfgoed. Je hebt absoluut een professionele, grondige audit nodig die álle mogelijke parameters checkt en dit aan de hand van een bouwfysische controle ter plaatse. We moedigen bouwlustigen dus zeker aan om te investeren in een advies van enkele honderden euro’s, want dat verdient zich later op de rit sowieso terug.”

Tip: Het vernieuwde EPC: dit moet je weten.

Schakel een architect in

“Een architect is hiervoor de geknipte adviseur. Hij heeft door z’n vijfjarige opleiding en twee jaar stage een brede ervaring en een unieke helikopterview, waardoor hij veel vollediger is in zijn advies dan deskundigen die maar op één aspect focussen. Een architect ziet dingen die anderen niet zien en door zijn wettelijke onafhankelijkheid zal hij zoeken naar de beste oplossing die voor jou op de markt beschikbaar is. Hij bekijkt bij zijn adviezen ook de ligging en de oriëntatie, weet hoe hij je comfort kan verhogen, houdt het gebruik van de ruimtes op lange termijn in het achterhoofd, goochelt met slimme ruimtelijke ordening en houdt rekening met toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen, een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden, …”

“Bij een architect kan je net zo goed enkel voor een advies langsgaan, net zoals dat bij een huisarts mogelijk is. Het renovatie-advies van een architect kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer of koper zelf wenst. Of het nu gaat om een kort advies over een aan te kopen pand, of een doorgedreven projectbegeleiding en controle van de werken van A tot Z”, vertelt Lamens. “Wij zeggen dus volmondig ja tegen zo’n audit bij de aankoop, maar nadien ga je best nog een paar stappen verder. Een masterplan met een architect als ervaren gids is de beste garantie om er, na een zorgeloos traject, een prachtig project aan over te houden.”

Tip: Bouw- of koopplannen? Zoek hier een architect in je buurt.

Lees ook:

Kijk uit voor de valkuilen van een oud huis

Appartement kopen? Sta hier op voorhand zeker bij stil

Appartement renoveren? Deze pijnpunten duiken op

Bron: Livios