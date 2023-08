Voorzie twee meter afstand tussen de stam en de scheidingslijn met je buren: hou hiermee rekening bij het beplanten van je tuin

Wat mag (niet)?

Net als bij een haag hoef je in principe ook geen vergunning aan te vragen voor wanden, schermen of schanskorven. Het enige waarop je moet letten, is de hoogte.

• Als je de grens van 2 meter overschrijdt in je zij- of achtertuin of hoger gaat dan 1 meter in je voortuin, heb je wel gemeentelijke toestemming nodig.

• Om 100 procent zeker te zijn, vraag je het sowieso best op voorhand na bij de gemeente. Er bestaan namelijk uitzonderingen en in sommige gemeentes wijken de regels af van de algemene norm.

• Extra tip: vraag ineens of je een premie kan krijgen als je inheemse bomen of struiken plant. In heel wat gemeenten is dit namelijk het geval.



