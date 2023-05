Voorkom schade en kosten: dit kan je wél/niet schoonmaken met een hogedrukreiniger

Antwerpen wordt ingepalmd door Airbnb-huur­ders: worden woningen straks duurder?

Antwerpen is de nieuwe ‘Airbnb-hoofdstad’ van België. In geen enkele stad in ons land vind je meer appartementen of huizen die via online platformen verhuurd worden. Antwerpen steekt zelfs Brussel voorbij. Maar is dat wel goed nieuws? Een onderzoeker gespecialiseerd in Airbnb waarschuwt. “Als ik het stadsbestuur was, dan maakte ik mij zorgen.” Schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) reageert.