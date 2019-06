Voordelig huren: ken jij antikraakwonen al? Redactie

Ben je avontuurlijk aangelegd en op zoek naar een betaalbare, tijdelijke woning? Dan is antikraakwonen misschien wel de oplossing. Voor een prijsje kan je via deze formule een unieke en vaak ruime woning huren voor een korte periode. Zo is de eigenaar er zeker van dat zijn leegstaand pand kraakvrij blijft. Interesse? Bouwsite Livios lijst de voor- en nadelen voor jou op.

Voordelen

+ Goedkoop

Het grootste voordeel voor jou als huurder? Met een antikraakwoning ben je erg goedkoop af: voor ongeveer 200 euro per maand kan je er al een huren, vaak met vaste kosten inbegrepen. Bovendien gaat het zelden om een veredelde studio: in de meeste gevallen heb je zelfs veel ruimte. Ook een kantoorruimte of atelier kan je op dezelfde manier en voor een gelijkaardige prijs huren. Lees hier wat de extra voordelen zijn van huren.

+ Unieke locaties

Een andere grote troef van antikraakwonen? Je komt in de meest diverse en unieke woningen terecht. Van oude fabrieken of kantoorgebouwen tot herenhuizen, scholen of zelfs een kasteel: je kan het zo gek niet bedenken. Misschien woon je binnenkort wel voor 200 euro per maand in een verlaten klooster of oud museumgebouw. Bovendien zijn de beschikbare panden vaak erg ruim: je kan er dus ook met een groep vrienden intrekken.

+ Korte opzegperiode

Valt je antikraakwoning tegen of heb je een leukere verblijfplaats op het oog? Geen probleem: antikraakhuren is een flexibel concept. Als huurder kan je het contract steeds opzeggen met een opzegperiode van twee à drie weken. Zo zit je niet vast in een pand dat je niet bevalt en hoef je geen buitenkansjes mis te lopen.

+ Geen verloedering

Ben je zelf eigenaar van een leegstaande woning? Ook dan heb je er baat bij om je woning op de antikraakhuurmarkt aan te bieden: dan moet je namelijk geen leegstandsheffing betalen. Bovendien vermijd je dat je pand verloedert en is de kans op vandalisme, inbraak en overlast veel kleiner. En natuurlijk trekken er geen krakers in. Zo zorg je niet alleen dat de verkoopwaarde van je pand niet daalt, je verdient er nog iets aan terwijl het eigenlijk leeg staat.

Lees ook: Zo maak je een realistische prijs voor jouw woning

Nadelen

- Weinig zekerheid

De contracten van een antikraakwoning lopen per maand, de opzegtermijn bedraagt zo’n drie weken. Op vlak van flexibiliteit is dat natuurlijk een voordeel. Maar het mes snijdt aan twee kanten: de eigenaar kan het contract onder dezelfde voorwaarden opzeggen. De kans is dus reëel dat je op erg korte termijn een ander stekje moet zoeken. Al heeft het immokantoor waar je je pand huurde misschien wel een alternatief in de aanbieding.

Tip: Wil je wat meer zekerheid? Dan is tijdelijk huren misschien een oplossing voor jou. Je betaalt wel wat meer dan voor een antikraakwoning, maar de contracten lopen van drie maanden tot ongeveer een jaar. Bovendien heb je recht op een langere opzegtermijn.

- Kleiner aanbod

Het aanbod aan antikraakwoningen is helaas niet zo groot als dat op de gewone huurmarkt. Je hebt dus minder keuze op vlak van locatie en gebouwsoort. Met een beetje geluk kom je in een unieke woning terecht op een ideale ligging. Maar soms moet je genoegen nemen met een woonplek die je niet bevalt of die wat minder goed gelegen is.

- (Soms) minder comfort

Is comfort voor jou het allerbelangrijkst? Afhankelijk van het soort gebouw en de locatie van je antikraakwoning, kan er al eens wat aan schorten. Denk maar aan een gebrekkige water- en elektriciteitsvoorziening, defecte huishoudtoestellen of een kapot verwarmingssysteem. Ook in een woning die al enkele jaren leegstaat, zijn de voorzieningen misschien niet helemaal in orde. Bovendien mag je in een antikraakwoning geen grote aanpassingen uitvoeren: het pand blijft volledig in handen van de eigenaar.

- Minder privacy

Ben je op je privacy gesteld? De kans is reëel dat er af en toe een onaangekondigde controle in je antikraakwoning plaatsvindt. De eigenaar en het immokantoor hebben dat recht. Zo kunnen ze controleren of je het pand goed onderhoudt en je er niet te veel aan verandert.

