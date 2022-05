Voorbereid het najaar in: zo vervang je je stookolieketel door een hybride verwarmingsinstallatie

Duurzamer verwarmen met je bestaande stookolieketel? Dat kan door je verwarmingsinstallatie te upgraden naar een hybride systeem door het aan een zonneboiler of warmtepomp te koppelen. Maar wat zijn de voordelen en hoeveel kost die combinatie met hernieuwbare energie je precies?

Koppel je je bestaande stookolie-installatie aan een zonneboiler of warmtepomp, dan maak je gebruik van hernieuwbare energie voor de verwarming van je woning en van het sanitair water. Bij een zonneboiler is dat gratis zonne-energie. Een warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht.

Zo’n hybride verwarmingssysteem is ideaal als je milieubewuster wil omgaan met je energie en gebruik wil maken van de gratis warmte die de natuur te bieden heeft. Het gaat weliswaar om een extra investering, maar eentje die je later terugverdient. Bovendien kom je ook in aanmerking voor premies.

1. Hybride verwarmen met zonneboiler

Een zonneboiler die correct afgestemd is op je verbruik, voorziet tot 60% in je jaarlijkse warmwaterbehoefte. Een zonneboilersysteem met voldoende thermische zonnepanelen op je dak is dan ook hét recept om zo’n 200 tot 300 liter stookolie per jaar uit te sparen. De prijs voor het systeem ligt doorgaans tussen de 2.000 euro en 7.000 euro, afhankelijk van de functies en de capaciteit. In onderstaande tabel vind je enkele indicatieve prijzen:

Soort zonneboiler Aantal huisgenoten Gemiddelde prijs incl. btw en plaatsing

150 liter, 1 collector 1 à 2 2.500 à 3.500 euro

250 liter, 2 collectoren 3 à 4 4.000 à 6.000 euro

300 liter, 3 collectoren 5 à 6 5.000 à 7.000 euro

Installeer je een zonneboiler, dan heb je recht op een aantal premies. Via het Vlaamse gewest kan je tot 2.750 euro van je investering terugkrijgen. Ook je gemeente kan een premie toekennen van 250 tot 750 euro. Hoe snel je je investering terugverdient, hangt af van de prijs, plaatsing en energiebesparing. Reken gemiddeld op zo’n zes à zestien jaar.

2. Hybride verwarmen met warmtepomp

Bij een hybride installatie bestaande uit een stookolieketel en een elektrische warmtepomp, zorgt de warmtepomp tijdens de grootste periode van het jaar voor je verwarming en sanitair warm water. Je stookolieketel treedt pas in werking als de warmtepomp niet aan de warmtevraag kan voldoen. Bijvoorbeeld op zeer koude winterdagen. Hebben je radiatoren in de winter temperaturen boven de 60 °C nodig om je woning op te warmen of zakt de buitentemperatuur onder de 5°? Dan verliest de warmtepomp aan efficiëntie en schiet je stookolieketel te hulp. Het controlesysteem evalueert ook permanent welke optie op dat moment het zuinigst is: de warmtepomp of de stookolieketel.

Voor een (kleine) lucht-waterwarmtepomp tel je zo’n 5.000 à 10.000 euro neer, exclusief installatiekosten. Overweeg je een geothermische of bodem-waterwarmtepomp? Dan is de investering groter. Via je netbeheerder heb je echter recht op een premie die kan oplopen tot maximaal 40% van het factuurbedrag.

Meer weten? Download de gidsen van Informazout voor alle info.