Voor het eerst interieuradvies op bis, het bouw- en inspiratiesalon

Op zaterdag 5 oktober zwaaien de deuren van Flanders Expo in Gent weer open voor bis, het bouw- en inspiratiesalon. Je kan er inspiratie opdoen voor jouw bouw- of renovatieproject, nieuwtjes spotten en gratis advies op maat vragen aan professionals. Bouwsite Livios maakt je alvast wegwijs in de nieuwigheden van dit jaar.

Handige themazones

De zeven hallen van Flanders Expo zijn ingedeeld in handige themazones. Zo kan je gericht op zoek gaan naar info voor jouw (ver)bouwproject én heb je voldoende tijd om inspiratie op te doen. Bekijk hier welke hallen relevant zijn voor jouw project.

Interieuradvies

Dit jaar pakt bis voor het eerst uit met interieuradvies. De interieuradviseurs helpen je graag verder met al je vragen over interieur en afwerking. Ook Bart Appeltans, de interieurarchitect van het programma Blind Gekocht, komt advies geven op zaterdag 5 oktober. Heb je na dit advies concrete inspiratie nodig? Dan is de Designzone the place to be. Ook Bis Invest is een nieuw initiatief. Dit tweedaags congres vindt plaats tijdens de beurs zelf en is een aanrader voor wie wil investeren in vastgoed.

Modulair bouwen

Bis zet al enkele jaren modulair bouwen en wonen in de kijker. Dit jaar gaan ze nog een stapje verder en krijg je in Hal 1 een ‘Mobble’ te zien op de beurs. Dit is een modulaire woonunit ontwikkeld door studenten van de UGent, onder begeleiding van Prof. Nathan Van Den Bossche. Je vindt er ook woonpods van Bepods, Ark Shelter en Module Home.

Gratis infosessies

Op zoek naar persoonlijk advies? Bis organiseert gratis professionele adviessessies waar objectief advies centraal staat. Neem dus zeker je plannen mee, zodat je je zo gericht mogelijk kan laten informeren. Ook als je met vragen zit over het kostenplaatje van je (ver)bouwplannen ben je op bis aan het juiste adres. Bouwsite Livios organiseert er op zaterdag 5 oktober om 10u30 de gratis infosessie ‘Betaalbaar (ver)bouwen, een utopie?’.

Gratis bouwboek

Heb je plannen voor een nieuwbouw of grote verbouwing? En kan je dit ook aantonen? Bestel hier jouw gratis exemplaar van het bouwboek ‘Verstandig Bouwen en Renoveren’ en haal het af aan stand 1004.

Praktische info

Je kan bis bezoeken in Flanders Expo in Gent van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 13 oktober, van 13u tot 18u30 tijdens weekdagen en van 10u tot 18u30 in het weekend. Op vrijdag 11 oktober is het ‘Nacht van bis’ en kan je er inspiratie opdoen van 13u tot 23u. Vraag hier je gratis tickets aan.

