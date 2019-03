Gesponsorde inhoud Voor elke toepassing de juiste gipsplaat Aangeboden door Gyproc

18 maart 2019

08u30 0 WOON. Wil je een muur in je woning extra isoleren langs binnen, een gemene muur geluidsdichter maken, bekabelingen of leidingen verbergen of een kamer mooier afwerken? Wat ook je bedoeling is, Gyproc beschikt over de juiste gipskartonplaat voor elk van deze toepassingen. De populairste bouwplaten voor binnenafwerking zijn gipskartonplaten, elk met hun specifieke eigenschappen en afmetingen. In dit artikel leidt Wil je een muur in je woning extra isoleren langs binnen, een gemene muur geluidsdichter maken, bekabelingen of leidingen verbergen of een kamer mooier afwerken? Wat ook je bedoeling is, Gyproc beschikt over de juiste gipskartonplaat voor elk van deze toepassingen. De populairste bouwplaten voor binnenafwerking zijn gipskartonplaten, elk met hun specifieke eigenschappen en afmetingen. In dit artikel leidt Gyproc je naar de juiste plaat voor het juiste gebruik.

Natte en vochtige ruimtes

In keukens, badkamers, wasplaatsen en andere vochtige ruimtes heb je nood aan een vochtwerende gipskartonplaat. De vochtwerende gipsplaten Gyproc WR staan hun mannetje in de meest uitdagende omstandigheden, bijvoorbeeld als bekleding van de badkamerwanden of als ondergrond voor douchetegels. De vochtwerende gipsplaten herken je aan hun groene kleur.

Brandwerend en -vertragend

Gipsplaten worden, zoals de naam het zegt, gemaakt met gips dat voor meer dan 20% uit water bestaat. In geval van brand komt dit water langzaam vrij en werkt het sterk brandvertragend. Gyproc brandwerende gipsplaten kunnen dus geruime tijd het vuur en de hitte weerstaan, waardoor je als bewoner extra tijd krijgt om je woning te evacueren. Voor specifieke eisen qua brandveiligheid, zoals in openbare gebouwen of appartementsblokken, bieden de Gyproc® Rf platen een ideale oplossing.

Extreem schokbestendig

Binnenwanden krijgen het soms hard te verduren. Kinderen botsen ertegenaan met hun speelgoed, zitbanken, tafels en zelfs de stofzuiger komen ermee in aanraking…De nieuwe Habito® gipsplaat is maar liefst vijf keer sterker dan traditionele wandconstructies in cellenbeton bijvoorbeeld. Lees er alles over op www.gyprochabito.be.

Rust en stilte

Geluidsoverlast kan bijzonder comfortverstorend werken in huis. We denken daarbij niet alleen aan geluiden die via de straat binnendringen, maar ook geluid van de ene kamer naar de andere toe. De Habito gipsplaten zijn uitermate geschikt in scheidingsmuren tussen woningen of als plafond tussen ruimtes in je woning. Het beste geluidsisolerende resultaat krijg je in combinatie met het juiste isolatiemateriaal en bij gebruik van de bijhorende SoundBloc® profielen of plafondhangers.

Een gezond binnenklimaat

Omdat we een groot deel van onze tijd in onze woning doorbrengen is een gezond binnenklimaat belangrijker dan ooit. In combinatie met een aangepaste ventilatie kunnen gipsplaten ook aanzienlijk bijdragen tot een gezonde luchtkwaliteit binnenshuis. Gyproc ontwikkelde speciaal hiervoor de Activ’Air® platen, met een bewezen luchtzuiverende werking.

Hulp bij de juiste keuze

Ben je niet zeker welke gipsplaat nu best geschikt is voor jouw project? Om het je makkelijker te maken is er de Oplossingzoeker van Gyproc®, die binnenkort online komt.

Vind hier een Gyproc dealer in je buurt.