“Voor een meerprijs krijg je er een sauna met douchekamer bij”: woonexpert gaat op zoek naar interessante vakantiewoningen in België

Wie tijdens zijn vakantie van wat sociaal contact houdt, kiest vaak voor een tweede verblijf op een vakantiepark. Het vastgoed daar is ook interessant als je de aankoop beschouwt als een investering om te verhuren. Onze woonexpert Björn Cocquyt doorspitte het aanbod in ons land en prijst vijf toppers aan. “Informeer je vooraf wel goed of er een verhuurverplichting is en of je al dan niet in volle eigendom koopt.”