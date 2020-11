Voor deze lodge sneuvelden zo weinig mogelijk bomen (eentje staat zelfs in het zwembad)

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis tussen de bomen in het Mexicaanse Tulum.

Jungle Keva is zo ontworpen dat de impact op de omgeving minimaal blijft. Pas nadat de architecten van Jaque Studio alle bomen in kaart hadden gebracht, konden ze de vormen van het huis bepalen. Zo’n 70 procent van de bomen in het dichtbeboste stukje groen waarin gebouwd werd, bleef daardoor overeind. Eén boom wist zich zelfs recht te houden in het midden van het zwembad.

Volledig scherm JaqueStudio © Cesar Bejar

Op sommige plaatsen staan de bomen vlak naast de houten constructie, dus de verbondenheid met de natuur is maximaal. Ook binnen is overvloedig gebruik gemaakt van hout dat allemaal afkomstig is van lokaal en duurzaam bosbeheer. Het dak is bedekt met palmbladeren en de bepleistering gebeurde met een mix van kalk en boomhars.

De woning is opgenomen in het boek ‘Out of the Woods’. Daarin staan zo’n 35 inspirerende projecten met een hoofdrol voor hout in de architectuur en in het interieur. Het boek is uitgegeven door Gestalten, telt 288 pagina’s en kost 39,90 euro. Bestellen kan hier.

