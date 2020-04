WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Voor bestrating met dat tikkeltje extra: kies kleiklinkers! Aangeboden door Wienerberger

09 april 2020

14u18 0 WOON. De lente heeft z’n intrede gemaakt: het ideale moment om ervoor te zorgen dat je terras en oprit er mooi bij liggen. Ongeacht of je gaat voor een strak afgelijnd geheel, een rustieke uitstraling of toch eerder een hedendaagse look: je vindt altijd een kleiklinker die bij jouw stijl past. Dankzij de talloze beschikbare kleuren, vormen, afmetingen, texturen en legverbanden zijn kleiklinkers ideaal om jouw bestrating een unieke toets te geven.

Zeg nooit zomaar klinker tegen een kleiklinker. Hij is namelijk gemaakt uit superieure klei die op hoge temperatuur wordt gebakken en dus erg stevig is. Eens hij zijn bakbeurt van ongeveer 1100 °C heeft doorstaan, is een kleiklinker gehard voor een bestaan van gemiddeld 125 jaar. Dankzij zijn zeer lage porositeit krijgen mos en algen weinig kans en is een kleiklinker dus erg onderhoudsvriendelijk. Eén keer per jaar een onderhoudsbeurt met de hogedrukreiniger volstaat om je kleiklinkers in topconditie te houden.

ÉÉN MET DE NATUUR

Een kleisteen krijgt zijn kleur door de combinatie van verschillende soorten klei en is dus volledig vrij van kleurstoffen. Dat is twee keer goed nieuws. Omdat de kleur in de kleimassa wordt gebakken, is een kleisteen 100% kleurvast en zal hij zelfs na tientallen jaren in de felle zon zijn natuurlijke tint behouden. Daarnaast ben je ook zeker dat er geen schadelijke stoffen voor mens en milieu in de steen zitten en is je terras of oprit volledig natuurlijk.

LAAT JE CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP

Met een gevarieerd aanbod aan kleuren, formaten en texturen bieden kleiklinkers je veel vrijheid. Je kan gerust je creativiteit de vrije loop laten bij het ontwerpen van je tuinconcept. Lang en smal of liever wat breder? Een fellere tint die opvalt of eerder eentje die opgaat in het geheel? Helemaal glad en strak of mag het wat grover zijn? De keuze is volledig aan jou. Ook met legverbanden kan je creatief omspringen. Ga voor een visgraat-, blok-, elleboog- of halfsteensverband. Of waarom niet verschillende motieven combineren en het geheel een luchtige toets geven? Alles is mogelijk.

Passaqua, de water- passerende kleiklinker

Met Passaqua biedt Wienerberger een pasklare oplossing voor het aanleggen van een waterdoorlatende verharding. Deze strengpers kleiklinker met zijdelingse afstandhouders laat geen water door, maar laat het wel passeren via een voeg van 6 mm. Of je hem nu gebruikt voor de aanleg van een terras, oprit of openbare ruimte, via de bredere voegen kan het regenwater lokaal in de bodem dringen. Net als andere kleiklinkers, heeft Passaqua een authentieke uitstraling en is hij zeer slijtvast. Zowel esthetisch als op het vlak van duurzaamheid zit je goed. Als extra troef is Passaqua ook een ecologische klinker. Je hebt niet alleen nog minder kans op algen, mossen en onkruid – aangezien het regenwater snel wegvloeit via de waterpasserende voeg – het regenwater dringt ook op natuurlijke wijze in de bodem. Zo blijft de grondwatervoorraad beter op peil en wordt het overstromingsrisico ingeperkt.

Benieuwd naar het assortiment kleiklinkers van Wienerberger? Ontdek het aanbod op www.wienerberger.be of bezoek het kleiklinkertoonpark in één van de showrooms.