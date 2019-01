Voor 10 miljoen euro is het duurste appartement van het land van jou Björn Cocquyt

29 januari 2019

15u49

Bron: Immoweb 0 WOON. Een villa of kasteel van 10 miljoen euro is niet zo uitzonderlijk. Een appartement dat aan die prijs wordt verkocht, is dat wel. Deze penthouse in Ukkel mag zich dan ook het duurste van het land noemen dat momenteel op de markt is.

Het dakappartement heeft heel wat troeven om mee uit te pakken. Het is gelegen in de chique Prins van Oranjewijk en grenst aan het Zoniënwoud. Het spreekt voor zich dat je vanuit de riante leefruimtes - met plafonds van vier meter hoog - uitkijkt op het groen. Ook vanop het dakterras van maar liefst 300 m² geniet van je van een verbluffend uitzicht.

Zelfs de drie slaapkamers, met elk hun eigen badkamer, hebben een terras. Voor wie liever meer slaapplaatsen wil: uitbreiden zal op een oppervlakte van 500 m² niet echt moeilijk zijn.

Parkeren is met drie garages ook geen probleem en tijdens de zomer kun je voor een verfrissende duik terecht in het zwembad.

Oh ja, alles is tiptop in orde. De huidige eigenaar investeerde meer dan drie miljoen euro in de renovatie. Interesse? Meer info vind je hier. Een duurder appartement zul je op de populaire zoekertjessite momenteel niet vinden.