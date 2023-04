“Voor 10.000 euro kan je al een mooie, goed uitgeruste badkamer kopen": waarop kan je rekenen voor dit 'badkamerbudget'?

Laten we het maar meteen verklappen: voor 10.000 euro kan je vandaag vast en zeker een badkamer met voldoende gebruikscomfort kopen (weliswaar zonder de plaatsing in rekening te brengen, tenzij het om een erg kleine badkamer gaat). Het komt er dan wel op aan om op enkele zaken slim te besparen. En op enkele andere zaken zeker ook niet.



Kleine(re) badkamer? Optimaliseer de ruimte die je hebt met deze vijf handige tips.

Wat krijg je voor 10.000 euro?

“Wel, laat me de vraag even terugkaatsen”, lacht Valérie Carrette. “Het hangt er namelijk ook van af wat jij in je badkamer wilt. Enkel een douche, enkel een ligbad, of beide? Wil je er wel of geen toilet bij? Ga je voor standaardmeubels, of toch liever voor maatwerk? Kortom: je kan de badkamer zo duur maken als je zelf wilt.”



Bad of douche? Of allebei? Dit zijn de voor- en nadelen van deze opties.

Maar dat gezegd zijnde: “Voor 10.000 euro kan je al een mooie, goed uitgeruste badkamer kopen met een ligbad, een aparte inloopdouche van 120 of 140 centimeter, een hangtoilet met dubbele spoeling en een badkamermeubel van 120 centimeter breed met twee wastafels, een spiegelkast en een kolomkast met lades.”

“De inloopdouche is dan uitgerust met een grote kopsproeier, maar ook een gewone handsproeier. De kraan is uiteraard thermostatisch. Daarnaast heb je accessoires, zoals een plankje om de douchegel en shampoo op te plaatsen. Als ligbad kies je voor een inbouwmodel in acryl, met opnieuw een thermostatische kraan, een stang en eventueel zelfs een douchezone.”



Badkamermeubels kopen: hiermee hou je best rekening qua afmetingen en materialen.



Waarop bespaar je (beter niet)?

“Vandaag ga je toch het best voor duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen, zowel voor je kranen als je badkamermeubilair. Maar dat betekent nog niet dat je voor duurder vol hout moet gaan. Wil je meubels die lang meegaan en makkelijk te onderhouden zijn? Ga dan gerust voor melamine. Waak er wel over dat de scharnieren van de deurtjes en geleiders van de lades van goede kwaliteitsmerken zijn.”

En welk kraanwerk kies je dan het best? “Zeker waterbesparende kranen: dat is een must, zowel voor de planeet als voor je portefeuille. Net als een toilet met grote én kleine spoeling. Sowieso zijn deze producten meestal niet duurder.”



Lees meer: zo bespaar je water met je badkamerkranen.

“Waarop je dan wel kan besparen? De afwerking van de kranen. Chroom is zeker haalbaar, want dat blijft het goedkoopst. Maar met een budget van 10.000 euro kan je ook voor kranen in trendy zwart gaan.”

Uiteindelijk bespaar je vooral op de afwerking: “Met materialen die daarom kwalitatief niet minder zijn, maar gewoon goedkoper. Daarnaast ga je niet zozeer voor design-, maar wel voor kwaliteitsmerken. En geen meubilair op maat, maar eerder standaardmaten. Als bad kies je een inbouwmodel. De kranen zullen opgebouwd zijn op de muur, want ook dat is minder duur.”

Opgelet: Gladde vloeren, hoge temperaturen, een opstap voor bad of douche, … de badkamer houdt een aantal hindernissen in voor elke bewoner, van jong tot oud. En dat terwijl iedereen er vaak minstens twee keer per dag vertoeft. Met deze tips hou je het veilig en praktisch.

Boet je dan niet aan comfort in?

Onderhoudsvriendelijk is onze badkamer van 10.000 euro zeker wel. Maar zal je dan op geen andere vlakken nergens aan comfort inboeten? “Eigenlijk niet”, aldus Carrette. “Met dit budget geniet je overal in de badkamer nog van het nodige gebruiksgemak. Van de douche of het bad, waar de thermostatische kraan snel tot de juiste warmte komt, tot het meubilair dat je gerust 50 keer per dag mag open- en toedoen én dat je makkelijk onderhoudt. Cruciaal is dan wel dat je de badkamer goed onderhoudt, natuurlijk.”

Lees meer via Livios.be:



Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.