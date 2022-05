Volop genieten in je eigen tuin? Garandeer de gezelligheid met deze tips

LiviosNu de zon al enkele dagen van de partij is, trekken we met z’n allen naar buiten om te genieten. Dat lukt des te beter in een gezellige tuin. Heb je groene vingers of net helemaal niet? Dat maakt niet uit. Met deze tips van bouwsite Livios tover je je tuin om tot een uitnodigende ruimte waar je fijn kan vertoeven met familie en vrienden.

1. Comfortabel meubilair

Een stoel of zetel die niet fijn zit, daar ga je geen uren op doorbrengen. Zorg dus in de eerste plaats voor comfortabel meubilair en creëer een gezellige zithoek in je tuin. Je hoeft zelfs niet de duurste of meest luxueuze loungeset te kopen. Je kan bijvoorbeeld ook met palletten of steigerhout aan de slag en je eigen knusse tuinmeubilair maken. Met kussens en fleecedekentjes in een warme kleur kleed je het geheel aan en is je tuin meteen al een stuk gezelliger dan met een paar simpele plastic stoelen.

Kan jouw houten tuinmeubilair een opfrisbeurt gebruiken? Zo pak je het aan.

2. Tuinverlichting

Met de juiste tuinverlichting creëer je in een handomdraai een knusse sfeer. Ga dan vooral voor lampen met een lagere lichttemperatuur die een warmer en geler licht geven. Als je dan bovendien kiest voor dimbare tuinverlichting kan je alle kanten uit. Wil je een goed verlichte tuin met functioneel licht? Gebruik dan de volle lichtsterkte. Op momenten dat je een gezellige sfeer wil, kan je de tuinverlichting dimmen met één druk op de knop. Met dit stappenplan installeer je zelf je tuinverlichting.

3. Vuur

Wie liever geen vaste tuinverlichting installeert, kan ook met kaarsen of tuinfakkels mooie lichtaccenten creëren. Zet wat kaarsen op je tuintafel of terras of verlicht er je tuinpad mee. Mag het iets grootser? Dan zijn fakkels ook leuk om je tuin of terras sfeervol te verlichten. Of wat dacht je van een knisperend vuurtje in een mooie vuurkorf of -schaal? Dat zorgt niet alleen voor een gezellig kampvuursfeertje, maar geeft ook extra warmte, zodat je lekker lang buiten kan blijven zitten. Wie geen fan is van een open vlam, kan het ook gezellig maken met een terrasverwarmer.

4. Water

Naast vuur is ook water een toegankelijk element om het gezellig te maken in de tuin. Dat hoeft zeker geen grote vijver of een zwembad te zijn. Een fonteintje of watervalletje heeft ook al een rustgevend effect. Houd je het liever nog iets budgetvriendelijker? Dan kan je met waterschalen heel gemakkelijk voor gezellige accenten zorgen. Kies gewoon een aantal leuke schalen, vul ze deels met water en doe er enkele levendige waterplantjes in.

Overweeg je de aanleg van een zwemvijver? Dit moet je erover weten.

5. Fauna en flora

Een grauwe tuin met enkel grind, asfalt of betonklinkers is niet meteen de meest uitnodigende plaats om te vertoeven. Integreer dus voldoende groen in je tuin en vergeet zeker niet om vrolijke accenten toe te voegen met kleurrijke planten en bloemen. Die zorgen voor een vrolijke noot en trekken bovendien vlinders en andere insecten aan die dan weer meer leven in de brouwerij brengen. Heb je enkel tegels in de tuin? Zet je kleurrijke bloemen en planten dan in mooie potten.

Hou je van een tuin vol leven? Zo begin je eraan

Volledig scherm Integreer voldoende groen in je tuin en vergeet zeker niet om vrolijke accenten toe te voegen met kleurrijke planten en bloemen. © Tuinaannemer.be / Geert Van de Velde

6. Tuinschutting

Je kan niet alleen je tuin zelf gezellig aankleden, ook voor je tuinschutting zijn er heel wat mogelijkheden. Denk maar aan (klim)planten, hangmandjes met kaarsen, een insectenhotel, een verticaal kruidentuintje of een leuk tuinschilderij. Een mooie schutting maakt je tuin meteen een stuk warmer en gezelliger.

7. Wellness

Geen betere manier om gezelligheid en ontspanning te combineren in de tuin dan met je eigen wellnessruimte. De mogelijkheden op dat vlak zijn tegenwoordig eindeloos. Naast een jacuzzi of een zwemspa, kan je bijvoorbeeld ook een privésauna of een poolhouse met stoombad installeren. Zo kan je heerlijk ontspannen in je eigen gezellige groene oase.

Droom je van een privé wellness? Met dit stappenplan creëer je de perfecte spa in je eigen tuin

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios