Volg jij de interieurtrends van 2021: knus maar coronaproof

Woon.Met donkerdere kleuren, zachte materialen en organische vormen dompelen we ons interieur in 2021 onder in een warme sfeer. Door de hogere gevoelstemperatuur die zo ontstaat, hoef je niet eens dicht bij elkaar te kruipen. Volledig coronaproof dus. Ontdek hieronder zeven trends en ga na of die bij jouw stijl passen.

Pluizig niet langer luizig

Volledig scherm Kussens Tulum en Dark Tulum, plaid Camel Alpone, richtprijzen: respectievelijk 110, 99 en 209 euro. © www.ethnicraft.com

Van zodra iets begint te pluizen, is het tijd om het weg te gooien. Dat gaat in 2021 niet meer op. Pluizig is niet langer luizig, maar net hip en aaibaar. Heel wat stoffen worden dan ook in zo’n pluizige staat op de markt gebracht: van zetels over tapijten en gordijnen tot kussens. Herfsttinten zoals aardebruin en okergeel in combinatie met klassieke geometrische prints domineren. Het is een trend die ook perfect past binnen de revival van de jaren zeventig.

Daar zijn de seventies

Volledig scherm WE M175 Felted Beige uit de trendcollectie 2021 van Boss Paints, richtprijs: vanaf 23,50 euro per liter. © www.colora.be

Alles keert terug en dus ook de opzichtige jaren zeventig. Dat vertaalt zich in kleurrijke zitbanken en textiel, vaak in oranje en(mosterd)geel velours. Omdat dat schreeuwerige wel wat tegengewicht kan gebruiken zetten verffabrikanten in op neutrale, maar zachte en warme kleuren. Beige is tegenwoordig allesbehalve saai en je mag gerust al je muren in die tint schilderen. Het altijd populaire wit wordt daardoor verbannen naar het plafond.

Liever lui

Volledig scherm Fauteuil Swing: 279,20 euro. © www.laredoute.be

Corona brengt kopzorgen met zich mee en dat zorgt voor bijkomende stress in ons zo al drukke leven. Daarom hebben we nood aan een plek waar we even in alle rust tot onszelf kunnen komen. Niet toevallig doen wellnessbadkamers het zo goed, maar je kunt voor veel minder geld een bezinningshoekje in de woonkamer inrichten. Een fauteuil met een knus kussen volstaat al.

Een streepje luxe

Volledig scherm Daybed Olivia, richtprijs: 1.119 euro. © www.morres.be

Donkere houtsoorten en doorleefd leer aangevuld met accessoires in marmer, goud en brons. Het is een mix die je vaak aantreft in de interieurs van chique hotels en die nu ook steeds meer de toon zet in onze huiskamers. Zo’n inrichting oogt op het eerste gezicht wel een beetje zwaar en net daarom moet je er een elegante twist aan geven met blinkende materialen. Aubergine gecombineerd met goudkleurige kussens bijvoorbeeld.

Sprekende spiegels

Volledig scherm Spiegels Flux en Floc, richtprijs: 725 euro. © www.deknudtmirrors.com

Spiegels worden volop uitgespeeld als een decoratief object, te vergelijken met een kunstwerk dat een verhaal vertelt. Specialist op dat vlak is Deknudt Mirrors. Het Belgische bedrijf met internationaal succes geeft het goede voorbeeld met de nieuwkomers Flux en Floc, twee spiegels waar je zowel een explosie, een kosmisch landschap of een stormvloed in kunt zien. De vormen zijn gebaseerd op een reeks schilderijen die nadien met een zeefdruktechniek in de spiegel zijn geïntegreerd.

Switchen tussen wonen en werken

Volledig scherm Tafeltje Ravaro, richtprijs: 24,99 euro © www.ikea.be

Nog een gevolg van corona: we moeten flexibeler zijn en thuis vlot kunnen switchen tussen werk en ontspanning. Dat vraagt om aanpasbare meubels. Die hadden al een plaatsje veroverd in de kleinere woningen, maar duiken nu in elke type huis op. Een kamerscherm op wieltjes om aan de kant te schuiven, een inklapbaar bureau dat in de kast verdwijnt, … Ikea heeft zijn hele collectie Ravaror afgestemd op flexibel wonen. Het beste voorbeeld is het opvouwbaar tafeltje dat je als standing desk kunt gebruiken, als salontafeltje, als opzet in de zetel, …

Rond, ronder, rondst

Volledig scherm Tafel Pillar (130 cm), richtprijs: 1.546 euro. © www.fonq.be

Enerzijds hebben we het gehad om mooi binnen de lijntjes te kleuren, anderzijds zijn we dan ook weer niet zo rebels dat we in opstand komen tegen de regels die we moeten volgen. We zetten ons tegen dat strakke keurslijf braafjes af met ronde vormen in het interieur. Die blijven niet beperkt tot één meubel, maar komen overal terug. In lampen, stoelen, kasten, tafels, … Deze eettafel is niet alleen trendy door de ronde vorm, maar ook door die ene robuuste voet.