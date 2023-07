“Voeg een theelepeltje afwasmiddel toe aan het water”: dé tuintips in juli voor je gazon en (moes)tuin

LiviosWie doorheen het jaar vele uren in de tuin gezwoegd heeft, wordt in juli beloond met een mooie tuin. Toch moet je ook nu nog de handen uit de mouwen steken. Het onkruid verwijdert zichzelf niet, de grasmat moet opboksen tegen de droogte en in de moestuin is het oogsttijd. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe we onze hof kunnen verzorgen tijdens deze eerste maand van de grote vakantie.

Strijd tegen een dor gazon

In de zomermaanden kan je alleen maar hopen dat het gazon mooi groen blijft. “Als je wil dat het gazon groen blijft en de droogteperiodes zijn niet te lang, dan zou je ervoor kunnen kiezen om je gazon water te geven”, vertelt Verelst. “Maar zie je, zoals in de voorbije jaren, dat het te droog wordt, dan geef je beter gewoon geen water en wacht je betere tijden af.”

Wil je het gazon toch water geven, dan doe je dat beter ’s avonds. “Bewater je het gazon tijdens het warmste moment van de dag, dan zal er veel water verdampen en de kans niet krijgen om de wortels van je planten te bereiken”, aldus Verelst. “Als tip geef ik graag nog mee om een theelepeltje afwasmiddel aan het water toe te voegen. Zo doorbreek je het spanningsveld van het water en infiltreert het makkelijker in de bodem.”

Leestip: Elke tuinbezitter droomt van een prachtige grasmat. Die komt er niet vanzelf, maar dankzij een goed onderhoud, gezonde bodem, de juiste voedingsstoffen, regelmatige maaibeurten en een aantal andere verzorgingstrucjes die wij op een rij zetten.

Neen tegen onkruid én meststoffen

Verder staan er nog verschillende tuinklusjes op het programma. “In juli moet je helaas onkruid blijven weghalen, net zoals in de voorbije maanden”, zegt Verelst. “Verder mag je niet vergeten om je planten water te geven.”

Bemesten doe je dan weer beter niet. “Meststoffen moet je altijd inwateren en dat is in droge zomerperiodes waterverspilling. De plant heeft het bovendien niet nodig.”



Onkruid verwijderen of, beter nog, voorkomen? Onze tuinexpert geeft zijn allerbeste tips.

Hoogtepunt voor de moestuin

Wie hard gewerkt heeft aan een moestuin, plukt daar in juli letterlijk de vruchten van. Het is eindelijk tijd voor je zelfgekweekte groentjes en huisgemaakte slaatjes. “In juli kan je de eerste tomaten oogsten wanneer ze voldoende rijp zijn”, deelt Verelst mee. “Courgettes mag je ook gerust in juli al oogsten. Wacht niet tot je gigantische courgettes aan de planten ziet hangen, want dan verspilt de plant te veel energie aan oude courgettes en worden er geen nieuwe, frisse courgettes geproduceerd.” Wacht om dezelfde reden niet met het oogsten van kruiden.

Het is bovendien tijd om aardappelen boven de grond te halen. “Ik raad aan om aardappelen te bewaren in een bak met wit zand om te voorkomen dat ze gaan uitschieten.” Bedenk eveneens recepten voor groenten als pastinaak en de verschillende knolgewassen, want ook die mogen uit de grond.

Naast dat oogsten mag je de moestuin verder blijven aanplanten. “Spruiten kunnen in de grond en je kan een tweede of zelfs derde generatie sla planten.”



Moestuinieren voor beginners: vijf makkelijke soorten groenten en fruit voor een garantie op succes.

Selecteer vruchten in de fruitbomen

Fruitbomen zijn in juli volop aan het groeien en dat is het uitgelezen moment om de vruchten in appel- en perenbomen te selecteren. “Vruchtjes die achterstand opgelopen hebben, mag je weghalen”, legt Verelst uit. “Je zorgt er op die manier voor dat de beter ontwikkelde appels en peren meer kansen krijgen, waardoor de oogst beter uitvalt. Wie niet selecteert, heeft op het einde van de rit enkel kleine en nog kleinere appeltjes.” Tijdens het selecteren controleer je ook op ziektes. “Wanneer je een ziekte opmerkt in je fruitbomen, kan je die nu nog op tijd bestrijden met biologische middelen.”

Wie een kersenboom heeft staan, weet - hopelijk - al dat je de kersen absoluut tegen duiven en kauwen moet beschermen. “Veel tuiniers spannen een net over hun kersenboom, maar daar kunnen de vogels in verstrikt geraken”, waarschuwt Verelst. “Een plastic roofvogel of cd’s vormen een diervriendelijke oplossing. Wie dicht bij een graanveld woont, zal opmerken dat de dreiging stopt wanneer het graan rijp is. Dan zullen de vogels op dat graan overstappen en je kersen met rust laten.”

Lees meer op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.