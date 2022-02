Vochtproblemen merk je het makkelijkst op in de winter: hier moet je op letten

LiviosMaar liefst 70% van de gevallen van bouwschade is volgens het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf te wijten aan vochtproblemen. Ga je op huizenjacht, dan moet je hier zeker aandachtig voor zijn. En dat is niet altijd evident, omdat mankementen soms verstopt worden. Maar laat je niet afschrikken: dit stappenplan van bouwsite Livios helpt je op weg.

Stap 1: Denk aan de timing

De winter is beste periode voor een huizenjacht. In de zomer is de kans veel kleiner dat je op problemen stoot. Zo is condensatie een belangrijke indicator van vochtproblemen. Maar tijdens de warme zomermaanden condenseert het vocht in de lucht niet op het raamoppervlak. Vraag ook een architect of aannemer om mee te komen kijken naar het pand. Plan je verbouwwerken, dan kan een professional meteen de haalbaarheid inschatten.

Stap 2: Let op condensatie en natte plekken op het gelijkvloers

Het gelijkvloers is de eerste verdieping die je bezoekt. Hier is condens op de ramen met stip het belangrijkste aandachtspunt. Zeker op dubbel glas: dan zit je bijna altijd met water in de vloer, als gevolg van een slechte waterkering of een lek in de afvoer. Tweede aandachtspunt: natte plekken op muren. Let wel: deze zie je vaak niet. Kijk daarom goed in hoeken en achter de kasten.

Derde aandachtspunt op het gelijkvloers: de vloer onder je voeten. Een droge vloer voelt nooit koud aan. Een natte vloer is nagenoeg altijd koud. Nog een teken van vochtophoping: witte kristallen in de voegen, te vergelijken met uitbloeiingen op een gevel. Wat bij linoleum of vinyl? Dan zou je de vloerbekleding moeten opheffen om eronder te kijken. Is de chape nat, dan is de onderkant van de vloerbekleding waarschijnlijk beschimmeld.

Nog een extra controle-tip bij schuiframen: open het schuifraam en giet een glas water in het kader. Is de aansluiting goed, dan vloeit het water binnen de drie seconden naar buiten. Is dat niet het geval, dan weet je dat er al heel wat vocht op die manier binnen is geraakt.

Volledig scherm © Noaqua

Stap 3: Speur naar schimmel op de bovenverdieping

Op de bovenverdieping is schimmel het belangrijkste aandachtspunt. Kijk in elke kamer goed in de hoeken. Vooral in de koude, noordoostelijke hoek van de woning. Schimmel? Dan is de kans groot dat er een vochtprobleem is. De oorzaak van schimmel is meestal een teveel aan vocht in de woning. Maar schimmel op de bovenverdieping wil niet zeggen dat het probleem zich daar situeert. Meestal bevindt het echte probleem zich op het gelijkvloers.

Tip: Schimmel in de badkamer is makkelijker weg te halen. Bekijk hier hoe je deze klus aanpakt.

Stap 4: Staar naar het kelderplafond

De kelder is de vochtigste ruimte in huis. Dat komt omdat hij deels of helemaal onder grondniveau ligt. Problemen met opstijgend grondwater zijn relatief eenvoudig op te lossen met een waterdichte pleister of coating. Maar soms situeert het probleem zich ter hoogte van het plafond, als gevolg van een slechte afwerking van de maaiveldzone. Zo sijpelt er regenwater via het kelderplafond binnen. Hoe je het probleem herkent? Kijk in de (kruip)kelder of er zich zoutafzettingen op het plafond bevinden. Dat is de beste indicator voor insijpelend vocht. Lees hier hoe je een kelder volledig waterdicht maakt.

Stap 5: controleer dak en gevel

Nog iets wat je aandacht verdient, is de staat van het dak. Let erop dat alles strak ligt en in één vlak, zodat er geen plasvorming optreedt. Dat geldt zowel voor platte als hellende daken. Ook mosvorming op een leiendak is problematisch. Wat de gevel betreft, moet je opletten voor uitvallende voegen. Deze wijzen op een onderliggend vochtprobleem, net als zoutuibloeiingen en alles wat groen is en blijft. Barsten in de gevel kunnen wijzen op een probleem met de afvoer. Wees verder ook aandachtig voor verzakkingen. Kijk bij het bezichtigen van een woning ook naar de verharding rondom, zoals klinkers. Is er ergens een verzakking, dan is de kans op een waterlek groot.

Wat als je een vochtprobleem opmerkt?

Stel: je hebt je droomwoning gevonden op een perfecte locatie. Maar er is een mogelijk vochtprobleem. Zoek je dan maar beter verder? Niet per se. Veel vochtproblemen zijn op te lossen. Als je een woning echt graag wil hebben, kan je misschien overeenkomen met de verkoper dat hij de prijs wat laat zakken om bijkomende kosten te dekken. Betrek in dat geval op tijd een specialist bij je plannen, zodat je goed weet waar je aan toe bent.

Belangrijk: Wie vochtproblemen bestrijdt, kan ook rekenen op enkele premies. Bekijk hier welke subsidies je kan aanvragen.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios