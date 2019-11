Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Vochtproblemen in je kelder? Pak ze direct aan! Advertorial van Murprotec

29 november 2019

09u00 0 WOON. Ieder huisje heeft zo wel zijn kruisje., En vaak zit de angel net onder de grond. Een kelder vormt een fantastische meerwaarde voor je woning, maar dan moet die kelder wel waterdicht zijn.

De kelder is een praktische ruimte waar je heel wat spullen kan opbergen, of allerlei etenswaren en dranken kan bewaren. Het is er altijd koel, er is weinig licht, kortom: een extra ruimte waar je heel wat in kwijt kan. Jammer genoeg hebben heel wat kelders met een te hoge vochtigheid te kampen. Meubels die je in de kelder hebt geïnstalleerd, kunnen al snel door houtzwam worden aangetast. En alle etenswaren (aardappelen, groenten) of die fantastische wijn die je deze zomer van op reis hebt meegebracht, gaan al snel bederven en beschimmelen. Je kelder waterdicht maken is dus zeker geen overbodige luxe. Integendeel: je vermijdt dat de kelder onbruikbaar wordt en alles moet leegmaken - en alles wat erin stond moet weggooien. Bovendien zorg je zo voor een woning ‘met droge voeten’, uiterst belangrijk om de structuur van je huis gezond te houden.

Schimmels en huiszwammen

Een kelder met een vochtprobleem herken je snel. Er hangt een muffe geur die aan zwammen doet denken, er parelt vocht op de keldermuren, en in het ergste geval staan er plassen water op de keldervloer. De kelder leegmaken en het probleem ‘vergeten’ is geen goede aanpak. Het probleem is daarmee niet van de baan en dreigt stilletjes verder te woekeren. Je moet de kelder waterdicht maken. Een woning met natte voeten heeft het immers zwaar te verduren. Er ontstaan schimmels en huiszwammen die het hele gebouw kunnen aantasten. De kelder waterdicht maken is een absolute noodzaak om je woning voor verdere schade te vrijwaren. Bovendien kan je de verloren ruimte, wanneer die weer helemaal droog en gezond is, opnieuw gaan benutten, wat meteen een serieuze meerwaarde betekent voor je woning.

Op zoek naar de oorzaken van een natte kelder

Je kelder waterdicht maken begint met het zoeken naar de oorzaak van het vochtprobleem. Is er voldoende ventilatie in de kelder om de vorming van condens te vermijden? Of is er veel grondwater waar je woont, en sijpelt dit grondwater door de wanden van de kelder naar binnen? Zijn er soms barsten in de keldervloer of -muren? Wordt het regenwater correct afgevoerd of kan het regenwater langs de buitenmuren in de kelderruimte binnendringen? De experts van Murprotec komen bij je langs om samen met jou de mogelijke oorzaken te overlopen. In functie van de vastgestelde oorzaken kan dan een behandeling worden uitgewerkt. Je kelder waterdicht maken is een ingreep met fantastische voordelen.

