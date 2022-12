Vochtproblemen gespot in je woning? Met dit advies vermijd je dure producten en vaklui

LiviosHeb je loskomend behangpapier gespot, ruikt het muf in huis of zie je zwarte schimmelvlekjes opduiken? Dan is de kans groot dat je met een vochtprobleem zit. Tijd om in te grijpen dus! Er bestaan verschillende oplossingen om vochtproblemen aan te pakken. Bouwsite Livios zet er enkele op een rij.

Vooraleer je een firma laat komen of zelf aan de slag gaat met dure producten, is het belangrijk om te weten dat er verschillende types van vochtproblemen bestaan: naast lekken heb je opstijgend vocht, doorslaand vocht en condensatievocht.

1. Opstijgend vocht

Oplossing 1: waterkerende folie

De beste remedie tegen opstijgend vocht is het aanbrengen van een waterkerende folie, vlak boven het maaiveld. Deze doorlopende waterdichte barrière voorkomt dat het vocht hoger in de muur kan doordringen. Bij een nieuwbouwwoning is het gemakkelijk om zo’n waterkerende folie te voorzien, maar voor bestaande woningen is dat al een pak ingewikkelder.

Er zijn methodes om in bestaande muren alsnog een waterkeringsfolie te plaatsen. Maar deze zijn niet goedkoop en werken niet voor alle muren. Spouwmuren, te dikke of onstabiele muren en muren die samengesteld zijn uit stenen van wisselend formaat, komen niet in aanmerking. Het voordeel van deze techniek is dat er geen solventen bij vrijkomen.



Oplossing 2: injectie van vochtwerend middel

Een meer gangbare manier om opstijgend vocht te bestrijden, is de muur injecteren met een vochtwerend middel dat het vocht als het ware blokkeert. Zo kan de muur erboven drogen. Het gebruikte middel beïnvloedt de eigenschappen van de muur door vochtaantrekkend materiaal waterafstotend te maken. De behandeling kan zowel van buitenaf als via de binnenkant van de woning gebeuren.

Bij muren met veel gaten en scheuren kan een meerfasenbehandeling noodzakelijk zijn, want een deel van het geïnjecteerde product loopt anders weg via de gaten en scheuren. Een dergelijke aanpak omvat onder meer een voorbehandeling, die alle gaten en scheuren in de muren dicht. Op deze manier krijg je bij het injecteren een optimale verzadiging van de injectiezone.

Een andere optie is gelinjectie. Deze innovatieve methode maakt voorbehandelingen en meerdere injectiefases overbodig. Na de eigenlijke injectie is een bijkomende behandeling nodig tegen hygroscopische zoutbelasting. Die ontstaat wanneer het grondvocht in de muur opstijgt en uitdroogt. De aanwezigheid van hygroscopische zouten kunnen nefast zijn voor de duurzaamheid van andere renovatiewerken, zoals de afwerking van de binnenmuren.

2. Doorslaand vocht en lekken

Dit type vochtprobleem manifesteert zich vooral langs het dak, via ramen, door het gevelmetselwerk of de kelder. Gezien de specifieke onderliggende oorzaken (probleem met de dakbedekking, dakgoten, schoorsteen, buitenschrijnwerk, ...), is het moeilijk om hier één pasklare oplossing voor te stellen.

Doorslaand vocht dat via de gevel binnenkomt, is het snelst te verhelpen door een transparante waterafstotende coating of impregneermiddel aan te brengen. Door het uitgebreide aanbod aan impregneermiddelen, ga je hiervoor beter te rade bij een gespecialiseerde firma, zowel wat de keuze van het product als de uitvoering betreft. De moderne producten zorgen ervoor dat de authentieke uitstraling van de gevel onveranderd blijft.



3. Condensatievocht

Bij voldoende verluchting en normale aanvoer van vocht, blijft condensatievocht erg beperkt. Als er echter te veel vocht wordt aangevoerd (door opstijgend vocht of lekken) of als er te weinig verluchting is, kan de hoeveelheid condensatievocht buitensporige proporties aannemen.

Dat uit zich niet alleen door vochtdruppels op de ramen, ook absorberende materialen (behangpapier, kledij, ...), zullen vochtig aanvoelen. Condensatie kan behalve schimmels ook ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.



Kelderbehandelingen

Bovenstaande problemen kunnen zich voordoen in elke kamer in huis, zeker ook in de kelder. Ook dan geldt dat je eerst de oorzaak moet achterhalen om tot een goede oplossing te komen. Een gespecialiseerde firma kan in ieder geval je kelder opnieuw vochtvrij maken, zodat je die ruimte kan gebruiken als volwaardige kamer. Bijvoorbeeld als speelkamer, bureau, muziekruimte, ontspanningsoord, ...

