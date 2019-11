Vocht in huis: slecht nieuws voor je gezondheid Redactie

Bouwsite Livios weet waar je op moet letten.

Dit zijn de symptomen

Heb je een vocht- of schimmelplek op een van je muren ontdekt? Dan weet je wel hoe laat het is. Maar je kan je vochtprobleem ook al eerder opmerken. Door naar het pleisterwerk, behang of de verflaag van je muur te kijken bijvoorbeeld. Beginnen die los te komen? Dan is de kans reëel dat vocht de oorzaak is. Dat geldt trouwens ook voor je plinten. Ongewenste huisgasten zoals pissebedden en zilvervisjes zijn ook geen goed teken. En volg zeker je neus. Ruik je een vieze, muffe geur in huis? Dan mogen de alarmbellen beginnen rinkelen.

Stel de juiste diagnose

Als je vocht in huis hebt ontdekt, is de volgende stap de juiste diagnose stellen. Er bestaan namelijk drie verschillende soorten vochtproblemen die je het leven zuur kunnen maken. De juiste diagnose is dus noodzakelijk om je vochtprobleem correct aan te pakken. Daarom schakel je best een architect of gespecialiseerde firma in om die te stellen.

1. Opstijgend vocht

Opstijgend vocht komt vooral voor in oudere huizen die zonder vochtschermen zijn gebouwd. Het vocht komt er via de ondergrond in je muren terecht. Specifiek aan opstijgend vocht is dat het tot een hoogte van 80 tot 120 cm stijgt, en op die plaats ook het ergst is. Je vloer zelf blijft droog. Is je vloer toch nat? Dan moet je naar een andere oorzaak op zoek. Lees hier hoe een professional opstijgend vocht aanpakt.

2. Doorslaand vocht

Doorslaand vocht komt vooral binnen via je kelder, dak, ramen of het metselwerk van je gevel. Een probleem met je dakbedekking of -goten, je schoorsteen of het buitenschrijnwerk is meestal de oorzaak. Zo ontstaan er lekken waardoor het vocht naar binnen kan. In dat geval zijn niet alleen je muren nat, maar vaak ook je vloer.

3. Condensatievocht

Condensatievocht creëer je meestal door vochtige ruimtes slecht te ventileren, zoals je badkamer, keuken of wasplaats. Maar ook de aanwezigheid van opstijgend of doorslaand vocht kan een oorzaak zijn. Schimmel op (de achterkant van) je meubels en een muffe geur zijn sterke signalen van condensatievocht, net als druppels op je ramen en vochtige kleren.

De gevolgen voor je gezondheid

Herken je het vochtprobleem niet (op tijd) of doe je er niets aan? Dan kan dat niet alleen schadelijke gevolgen hebben voor je woning, maar ook voor de gezondheid van jou en je gezin. Zo blijkt uit onderzoek dat er een oorzakelijk verband is tussen vochtproblemen en allergische astma. Dat komt door de schimmels, huisstofmijten en andere beestjes die allergenen verspreiden in je vochtige woning. Heb je last van reuma? Ook dan is het extra belangrijk dat je het vochtprobleem grondig en snel aanpakt.

