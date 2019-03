Gesponsorde inhoud Vlotte toegang tot je dak(terras)? Plaats een daktoetredingskoepel Aangeboden door Skylux

05 maart 2019

08u30 0 WOON. Een lichtkoepel installeren? Dat doe je in de eerste plaats om meer natuurlijk licht in je woning te halen. Maar een koepel waardoor je ook je dak op kan… klinkt dat niet mooi? Bijna zo mooi als dit: het bestaat, luistert naar de naam daktoetredingskoepel en bezorgt je de vlotte toegang tot je plat dak of dakterras waar je altijd van droomde. Hier lees je alles over de lichtkoepel die goed is voor je lichtinval, frisse binnenlucht én comfort.

Eentje die je manueel…

Daktoetredingskoepels bestaan bij Skylux in twee vormen: een manuele en een elektrische. De manuele open je gewoon zelf, met je handen. Om het je gemakkelijk te maken, bestaat de vooraf gemonteerde set uit een door jou gekozen opstand en een raam met twee gasveren. De gasveren dienen als openingshulp.

Je kan deze daktoetredingskoepel ongeveer 75 graden openen, maar ook vergrendelen. Dat doe je door je koepel te sluiten en de vergrendelbare kruk te gebruiken. Voor een topveilig gevoel kies je best de afsluitbare kruk met een sleuteltje. De koepel zelf? Die bestaat uit kunststof: een glazen koepel kan je niet vergrendelen.

… of elektrisch opent

Met een elektrische variant maak je het jezelf nog gemakkelijker: het is de ingebouwde motor die je koepel opent. Afhankelijk van zijn grootte beschikt je koepel over een enkele of dubbele motor. De motor zit in de zijkant van je opstand: zo blokkeert die je doorgang niet en geniet je maximaal van de toegang tot je dak.

De openingshoek? Die regel je zelf. De motor opent je koepel 30 cm, jij duwt hem verder: tot een hoek van wel 90 graden. Net als de manuele versie bestaat de elektrische daktoetredingskoepel uit een door jou gekozen opstand en een kunststofraam. Wat je er nog bij krijgt? Een omvormer van 230 V en de afstandsbediening met houdertje.

Je dagelijkse portie licht en lucht

Behalve de toegang tot je dak heeft je opengaande koepel natuurlijk nog een belangrijk voordeel: ventilatie. Met een daktoetredingskoepel geraak je vlot aan je dagelijkse portie frisse lucht. De hoeveelheid licht en lucht die je binnenlaat? Die kies je zelf: de daktoetredingskoepels zijn verkrijgbaar in meer dan 50 afmetingen. Maximale lichtinval en ventilatie? Ga voor het grootste exemplaar van 100 bij 200 cm.

Eenvoudige en snelle montage

Eenvoudig en snel je daktoetredingskoepel installeren? Ook daar heeft Skylux aan gedacht: hun snelmontagesysteem bestaat uit een vooraf gemonteerd geheel met een opstand en een pvc-lichtkoepel. Het enige waar jij nog voor moet zorgen? Een dakwerker die de koepel ter plaatse op je werf monteert.

Daktoetredingskoepel plaatsen? Vind een installateur in jouw buurt.