Vloerverwarming terug aanzetten? Expert geeft advies: “Met de juiste instellingen hoef je er amper naar om te zien”

LiviosDe winter is stilaan op komst en de temperaturen zakken steeds verder. Tijd om de verwarming aan te zetten dus. Heb je vloerverwarming in huis, dan vraag je je misschien af hoe je die na de zomer het beste terug aanzet. En hoe gebruik je vloerverwarming op de meest energiezuinige manier? Bouwsite Livios kreeg tips en advies van Roel Van den Eynde van Easykit.

Automatisch opgestart

Systemen met vloerverwarming zijn doorgaans uitgerust met slimme, moderne thermostaten. Je hoeft daarom zelf nog maar weinig te doen. “De meeste thermostaten starten de vloerverwarming vanzelf langzaam terug op”, legt Van den Eynde uit. “Staat de thermostaat bijvoorbeeld ingesteld op 22 graden, dan zal de vloerverwarming aanslaan wanneer die temperatuur niet langer gehaald wordt.”

Wat je wel nog zelf moet doen, is de instellingen nakijken. “Zorg ervoor dat de maximale stooktemperatuur niet hoger ligt dan 40 graden”, vertelt Van den Eynde. “Een hogere temperatuur, zoals bij klassieke radiatoren, is helemaal niet nodig.”

Hoe werkt vloerverwarming? En wat zijn de voordelen? Dit moet je erover weten.

De eerste keer: stapsgewijs

Het is niet nodig om de verwarming eerst op pakweg 18 graden in te stellen en de thermostaat daarna graad per graad te verhogen tot je de gewenste temperatuur bereikt. “Wanneer de thermostaat ingesteld staat op 22 graden, zal de ketel de vloerverwarming vanzelf terug doen aanslaan om het temperatuurverschil te overbruggen.”

Wanneer je de ketel en vloerverwarming voor de allereerste keer in gebruik neemt, moet je wel gegradeerd werken. “Zo voorkom je dat de chape te snel warm wordt”, verheldert Van den Eynde. “Maar eenmaal de vloerverwarming de eerste keer opgestart is, hoef je dat proces nooit meer te herhalen.”

Lees ook: Comfortabel warm zonder jezelf op kosten te jagen? Dit zijn de ideale temperaturen per kamer in huis.

Niet spelen met de temperatuur

Wanneer de temperatuur ingesteld is, pas je die beter zo weinig mogelijk aan. “Wie deze winter de vloerverwarming op een efficiënte en energiezuinige manier wil gebruiken, regelt de temperatuur beter zo weinig mogelijk”, vertelt Van den Eynde. “Met radiatoren loont het om ’s nachts de verwarming enkele graden lager te zetten, maar bij vloerverwarming niet. De grootste kost is om de chape op te warmen in het begin. Eenmaal die chape op temperatuur is, houd je die beter warm.”

Het is daarom geen goed idee om vloerverwarming ’s nachts af te zetten. “Stel de temperatuur ’s nachts maximaal een graad of anderhalve graad lager in. Anders zal de ketel ’s morgens te veel energie moeten verbruiken om de woning terug warm te krijgen”, waarschuwt Van den Eynde.

Je start de vloerverwarming dus aan het begin van de winter op en laat die aanstaan tot de lente aanbreekt. Dat is de energiezuinigste manier om je woning deze winter met vloerverwarming op temperatuur te houden.

Energie besparen

Niet met de thermostaat prutsen, is dus de sleutel tot een lage energiefactuur met vloerverwarming. Maar Van den Eynde geeft nog enkele andere energietips. “Gebruik je een bepaalde ruimte slechts sporadisch, dan kan je die kring van het vloerverwarmingssysteem gedeeltelijk open draaien of met een aparte regeling werken.” Lees hier waar je vloerverwarming kan plaatsen en waar beter niet.

Maar de allerbeste manier om de vloerverwarming efficiënt en energiezuinig te gebruiken deze winter, is door de vloerverwarming pas op de dagtemperatuur in te stellen wanneer je terug thuiskomt van het werk. “De meeste mensen zullen ’s morgens meteen de temperatuur terug een graadje hoger zetten om zich klaar te kunnen maken voor de werkdag in een warme badkamer”, weet Van den Eynde. “Het is echter beter om dat pas na het werk te doen. Je woning hoeft niet optimaal verwarmd te zijn wanneer je er niet bent.”

Wil je in de ochtend een extra warme badkamer, dan kan je een alternatief verwarmingstoestel voorzien. “Haal een infraroodverwarming of een elektrisch verwarmingssysteem in huis voor de badkamer. Die toestellen zijn tegenwoordig ook energiezuinig en je zal ze nooit lang hoeven te gebruiken”, tipt Van den Eynde.

Nooit meer rillen in de badkamer? Met deze vijf tips maak je dat waar.

De ideale temperatuur

Vloerverwarming heeft een hogere gevoelstemperatuur dan verwarming met radiatoren. “22 graden met radiatoren voelt hetzelfde aan als 20 graden met vloerverwarming”, vertelt Van den Eynde. “Je mag de thermostaat met vloerverwarming daarom gerust 2 graden lager instellen, 20 graden volstaat voor een comfortabel, warm gevoel. ’s Nachts is 19 of 18,5 graden ideaal.”

Op vakantie

Vloerverwarming zet je dus ’s nachts niet uit, maar wel wanneer je op vakantie gaat. “Schakel vloerverwarming in de winter enkel uit wanneer je een weekje van huis bent. De meeste thermostaten kan je bovendien zo programmeren dat de verwarming terug zal aanslaan wanneer je weer thuiskomt. Ga je slechts een weekendje weg, dan raad ik aan om je vloerverwarming gewoon op nachtstand te laten staan”, besluit Van den Eynde.

Comfortabel en energiezuinig wonen? Vraag hier je gratis magazine ‘MijnEnergie’ aan, boordevol tips om efficiënt met energie om te springen.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.