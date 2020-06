Vloeren kiezen: hou rekening met deze aandachtspunten Redactie

24 juni 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Naar een kwaliteitsvolle vloer gaat al snel 20 procent van je interieurbudget. Neem dus voldoende tijd om je vloer te kiezen. Met deze vijf tips van Naar een kwaliteitsvolle vloer gaat al snel 20 procent van je interieurbudget. Neem dus voldoende tijd om je vloer te kiezen. Met deze vijf tips van bouwsite Livios haal je het meeste uit je interieur... en je centen!

Tip 1: Kijk naar je levensstijl

De belangrijkste vraag: hoe leef je? Een gezin met kinderen heeft een onderhoudsvriendelijke vloer nodig, die tegen een stootje kan. Keramische tegels zijn dan de beste keuze. Bij natuursteen en hout moet je uitkijken met bepaalde producten. Epoxy is dan weer minder krasbestendig. Hou per type rekening met die voor- en nadelen. Wil je vermijden dat je vuil te veel ziet op je vloer? Kies dan een vloer met structuur en schakeringen. Dat geldt voor alle materialen, zelfs voor strakke vloeren in epoxy. Als daar een tikkeltje in zit, valt het vuil minder op. Lees hier welke vloer het best bij jou past.

Tip 2: Ga voor een totaalconcept

Kijk naar de rest van je woning en bekijk alle interieurelementen samen als een geheel. De kleur van je muren kan je makkelijk aanpassen. Maar je keuken en andere meubels hou je nog jaren. Vraag daarom stalen aan om te kijken of je toekomstige vloer erbij past. Dat kan voor alle vloertypes. Al vragen sommige fabrikanten een kleine vergoeding.

Lees ook: De perfecte match? Kleurcombinaties kies je zo

Tip 3: Hou rekening met de ruimte

Je vloer heeft een grote impact op het ruimtegevoel. Plaats in kleine kamers bijvoorbeeld geen grote tegels van 80 bij 80 centimeter, maar eerder kleintjes van 45 bij 45. Zo krijg je meer voegen, waardoor de ruimte optisch groter lijkt. Leg de vloer ook altijd in de lengterichting van de ruimte om de lengte te benadrukken. Dit geldt zowel voor parket, laminaat als rechthoekige tegels en zeker in smalle kamers. Kies je voor een donkere vloer, maak dan de ruimte optisch hoger met een licht plafond. In lage kamers laat je de gordijnen best doorlopen van boven tot onder en ga je voor behang met verticale lijnen.

Tip 4: Zoek alternatieven

Hout zorgt voor een warme sfeer. Maar soms is parket geen goed idee, zoals in de buurt van een houthaard. Daar moet je altijd een stenen vloer leggen. Parkettegels zijn een mooi alternatief. Ze combineren het gebruiksgemak van keramiek met de warme uitstraling van hout. Zorg wel dat de voegen dezelfde kleur hebben als de tegel. Anders zie je onmiddellijk dat het geen echt parket is.

In de badkamer is de keramische versie van cementtegels een goed idee. Die wordt niet zo glad. Leg in je living niet overal drukke cementtegels met een patroon, maar creëer rust met grotere effen oppervlakken. Ook hiervan bestaat een goedkopere keramische variant. Maar bij een echte cementtegel zie je het niet als er een stukje loskomt. Het materiaal is in de diepte gekleurd.

Tip 5: Baken zones af

Interieurs worden hoe langer hoe opener. De vloer is daarom een handig hulpmiddel om zones af te bakenen. Bijvoorbeeld parket in de zithoek en tegels in de rest van de woonkamer. Volg wel de lijnen van je interieur. Leg de vloeren altijd in het verlengde van muren.

Als je parket en tegels combineert, zorg dan voor een naadloze overgang. Zónder houten lat. Anders creëer je een kader en dat is oogt minder mooi. Hou ook rekening met de dikte van de verschillende vloeren zodat het geheel in de hoogte gelijk ligt.

Lees ook op Livios.be:

Keuzewijzer: zo kies je de vloer die bij je past

Eerste hulp bij vlekken op je vloer: zo pak je ze aan

Maak deze fouten niet bij het plaatsen van tegels

Bron: Livios