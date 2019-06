Vloer leggen: dit zijn de trends bij tegels Redactie

21 juni 2019

11u00

Zoek je nog een mooie tegel voor je woning? Of ben je uitgekeken op je huidige vloer? Bouwsite Livios helpt je op weg bij je keuze met de nieuwste trends bij tegels. Van visgraatmotief tot metrotegels.

1. Groot, grootser, grootst

Grote formaten zijn de laatste jaren erg in, zowel voor binnen als buiten op je terras. “Grootformaattegels blijven populair. Ze hebben een verruimend effect en geven je kamer meteen een andere uitstraling. Vierkante tegels maken dit jaar plaats voor de klassieke rechthoek”, vertelt Fabienne Royaux van Tyles, specialist in keramische tegels.

Lees ook: Ga je je vloer renoveren? Hier moet je op letten.

2. Verticaal legpatroon

Tegenwoordig vind je tegels niet alleen op je vloer, maar ook tegen de wand. “Metrotegels zijn hier een mooi voorbeeld van”, zegt Fabienne. “Door dezelfde tegels op je vloer en wand te gebruiken, creëer je een extra sterk effect. Je kan tegels ook verticaal doortrekken naar je keukeneiland of als bekleding van je ligbad.” Een originele look verzekerd!

3. Natuursteen

Natuursteen als vloer- of wandbekleding blijft trendy. “Combineer natuursteen met andere materialen zoals hout, glas of metaal voor een uniek interieur. Wil je net iets gedurfder uit de hoek komen dan met een klassieke Belgische blauwsteen? Dan is de grijze Italiaanse Ceppo-kalksteen met keivormige gesteentefragmenten misschien iets voor jou. Voor wie liever op safe speelt en een stoere, maar tijdloze vloer wil, blijft beton nog steeds een topper.” Bekijk hier de verschillende soorten betonnen vloeren.

Qua vorm komt het visgraatmotief terug.

4. Visgraatmotief

Qua vorm komt het visgraatmotief terug. “Dit legpatroon werd vroeger vooral in klassieke interieurs gebruikt, maar is nu weer in. Het motief is niet alleen geschikt voor parket, maar past ook perfect bij kleurrijke tegels of tegels in betonlook. Het geeft je interieur een origineel en trendy uitzicht”, zegt Fabienne.

5. Zeshoek

Dit jaar breken volgens Tyles zeshoekige-tegels wellicht door. “Je vindt ze in verschillende formaten en kleuren en kan ze zowel op je vloer als wand gebruiken. Deze zeshoekige tegels creëren een levendig effect in je interieur. Vooral in kleinere formaten of als accent in een kleine ruimte, zoals de spatwand in je keuken.”

