Vlek(ken) gemaakt op je stoffen sofa of stoel? Zo krijg je die opnieuw zo goed als nieuw

vtwonenDie lelijke, oude vlekken op je sofa zijn een doorn in het oog. Zeker op een lichte stof vallen vlekken en viezigheid behoorlijk op. Hoog tijd dus om ‘m eens goed onder handen te nemen. Lees hieronder hoe je in enkele stappen je stoffen sofa reinigt en hoe je oude, hardnekkige vlekken veilig verwijdert, met behulp van de tips van vtwonen.be .

Stap 1: kruimels

Allereerst: laat de stofzuiger zijn werk doen. Voordat je je stoffen sofa kunt schoonmaken, is het slim om hem volledig vrij te maken van kruimels en stof. De meeste stofzuigers hebben daarom een speciaal opzetstuk voor meubels. Handig, want hiermee kom je makkelijk in alle hoeken en gaatjes.

Zie je veel pluizen of kleine bolletjes op de zitvlakken? Pak dan de pluizentondeuse erbij die je normaal voor kleding gebruikt. Trek de stof strak en beweeg de tondeuse over de zitvlakken. Je zult zien dat je zetel er gelijk een stuk nieuwer uitziet.



Handige tip: Zo verminder je de hoeveelheid stof en pluis in je woning.

Stap 2: kussens en hoezen

Vervolgens: haal de (sier)kussens van je zetel, verwijder de slopen en was ze in de wasmachine volgens het voorschrift. Heb je de mogelijkheid, maak dan ook de hoes van je sofa los en was deze apart op een mild programma. Schud de hoezen goed uit en laat ze volledig drogen.

Let er op dat lang niet alle hoezen in de wasmachine kunnen. Controleer dit dus goed voordat je de stof in de machine stopt. In sommige gevallen is de hoes niet afneembaar of heeft de sofa een specifieke stof die niet gewassen mag worden. Is dit het geval? Sla een machinewas dan over.



Roker(s) over de vloer gehad? Zo verwijder je de sigarettengeur uit je huis en meubels.

Stap 3: stomen maar

Nu is het tijd om je stoffen sofa schoon te maken met een stoomreiniger. Misschien heb je hem zelf in huis; anders kun je er ook ééntje lenen of huren. Check wel van tevoren of de stof gereinigd mág worden met een stoomreiniger. Sommige stoffen kunnen de hoge temperatuur namelijk niet aan.



Je kan er nog zoveel meer mee: waarom een stoomreiniger absoluut onmisbaar is voor elke schoonmaakprins en -prinses.

Behandel de oude en hardnekkige vlekken met een speciaal antivlekkenmiddel voordat je met de stoomreiniger aan de slag gaat. Smeer dit middel op de vlekken en laat het even intrekken. Zo’n antivlekkenmiddel haal je bij de drogist of in een interieurwinkel. Door dit te doen, pakt de stoomreiniger de vuiligheid makkelijker aan en is de kans groter dat alle vieze plekken verdwijnen. Reinig hierna je sofa met de stoomreiniger en laat die daarna goed drogen.

Alternatief: huis-tuin-en-keukenspul

Liever je stoffen sofa schoonmaken zonder stoomreiniger? Geen probleem. Je kunt een stoffen bankstel ook reinigen met middeltjes die je hoogstwaarschijnlijk al in huis hebt. Maak bijvoorbeeld een sopje met groene zeep. Dit is een natuurlijk en mild schoonmaakmiddel, waarmee je je zetel prima reinigt. Of doe een paar scheppen baksoda in een emmer met heet water.



Van de kleerkast tot de keuken: aha, dit kan je allemaal schoonmaken met baksoda.

Pak er een spons bij en beweeg over de stof tot de vlekken niet meer zichtbaar zijn. Ook dit is een veilige, effectieve manier om je zetel opnieuw schoon te krijgen. Als je een sopje gebruikt, let er dan wel op dat je sofa niet te nat wordt. Wring de spons of doek eerst goed uit, zodat het water niet te diep in de kussens trekt. Anders droogt je sofa erg moeilijk en ligt schimmelvorming op de loer.

Stap 4: hardnekkige vlekken

Oude vlekken uit de stof krijgen kan een flinke uitdaging zijn. Schaf in dat geval een sterke vlekkenverwijderaar aan. Vaak is dit een speciale reinigingsspray die je rechtstreeks op de vieze plek spuit. Laat het een paar minuten intrekken en veeg het product daarna weg met een absorberende, schone doek.

Zit de vuiligheid er nog steeds? Ga niet aan de slag met agressieve schoonmaakmiddelen, maar schakel liever een professionele reinigingsservice in. Een professioneel bedrijf is gespecialiseerd in het reinigen van meubilair en maakt je stoffen zetel in geen tijd schoon. Grote kans dat zij zelfs de meest hardnekkige vlek eruit halen.

Lees ook:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.