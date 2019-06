Vlaming bouwt energiebewuster dan Waal, maar doet dat niet zozeer voor het milieu Björn Cocquyt

18 juni 2019

09u38 1 Woon. Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen verplicht BEN (Bijna-EnergieNeutraal) zijn en in Wallonië Quasi-ZeroEnergie (Q-ZEN). In ons landsdeel voldoet de meerderheid van de bouwvergunningen al sinds 2017 aan die norm, maar in Wallonië is dat veel minder het geval.

Een deel van de verklaring is te zoeken in het feit dat de verplichting in Wallonië pas vier jaar na Vlaanderen werd ingevoerd, omdat ze er lang trouw bleven aan de passiefhuizen. Daardoor is het begrip minder gekend. Uit een studie van AXA blijkt zelfs dat 57 % van de Walen nog nooit van Q-ZEN heeft gehoord. Ook aan Vlaamse zijde is er nog werk aan de winkel, al is hier wel 54 % op de hoogte van BEN. Dankzij sites als www.iedereenben.be zijn we ook beter geïnformeerd.

In Vlaanderen vindt 83% energiezuinig wonen belangrijk, in Wallonië is dat slechts 65 %. Vlamingen blijken de waardevastheid van hun woning als belangrijkste drijfveer te hebben om energiezuinig te bouwen of verbouwen. De voornaamste reden waarom Walen kiezen voor een energiezuinige woning, is meer milieubewustzijn in het algemeen (49% tegenover 37% in Vlaanderen).

Meer Walen verkiezen ook een energiezuinig huis, omdat dat gezonder is om in te wonen en omdat het comfortabeler is. Vlamingen opteren dan weer meer voor een energiezuinige woning omdat de overheid steeds striktere energieprestaties nastreeft.