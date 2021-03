Vlaamse tweedeverblijvers doen vastgoedprijzen Ardennen door het dak gaan

Provincie LuxemburgSinds het begin van de coronacrisis kopen nog meer Vlamingen een tweede verblijf in de Ardennen . De explosie van de huizenprijzen is navenant, met op een jaar tijd prijsstijgingen tot 37 procent. Vooral het noorden van de provincie Luxemburg is gegeerd. De lokale bevolking ziet het met lede ogen aan. “Voor onze jongeren wordt het uiterst moeilijk”, zei Vincent Dumoulin, notaris in het landelijke Érezée, in het debatprogramma C’est pas tous les jours dimanche (RTL Info).

Ten opzichte van 2019 stegen de vastgoedprijzen in Durbuy - waar Marc Coucke een groot deel van de horeca in handen heeft - in 2020 met 37%. In Nassogne, Bouillon, Manhay en La Roche - net als Durbuy allen plaatsen in de provincie Luxemburg - ging het om prijsstijgingen van respectievelijk 29%, 28%, 21% en 20%.

“Onze Vlaamse vrienden moeten maar anderhalf uur rijden en ze zijn hier. Ze komen niet kopen in een stedelijke omgeving als Marche-en-Famenne. Ze willen een woonst op het platteland, waar de prijzen nu de pan uitswingen. Of het nu om bouwgrond of de aankoop van een huis gaat, voor onze jongeren hier wordt het uiterst moeilijk”, aldus notaris Dumoulin.

Iets wat burgemeester Maxime Léonet van Daverdisse (provincie Luxemburg) - met ruim 1.000 inwoners de gemeente met het kleinste aantal inwoners van het land - kan beamen. Zijn gemeente kampt al voor de start van de coronacrisis met een acuut grondtekort. Ofwel is de grond gereserveerd voor landbouwdoeleinden, ofwel blijft die in dezelfde familie. En dan komen de Vlaamse tweedeverblijvers daar nog bij. Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen is afgelopen jaar explosief gestegen.

Dertig aanvragen sinds begin 2021

“Qua nieuwbouw is ons normaal gemiddelde van tien per jaar. We hebben sinds begin 2021 al dertig aanvragen of dossiers in behandeling. Het is echt enorm.” Met de gemeente grond aankopen en deze beschikbaar stellen voor jonge gezinnen uit de omgeving is een mogelijke oplossing. Maar hoe dan ook is het een werk van lange adem.

