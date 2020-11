Vlaamse regering verdubbelt premie voor hoogrendementsglas

Er bestaan verschillende beglazingstypes: enkel glas, dubbel glas, hoogrendementsglas en driedubbele beglazing. Elk type komt met een Ug-waarde. Deze drukt de thermische isolatiewaarde van de beglazing uit. Hoe lager deze waarde, hoe beter.

Enkel glas

Dit type glas bestaat uit één enkel glasblad. Gezien de hoge Ug-waarde (5,8 W/m²K) wordt enkel glas niet meer geplaatst in nieuwbouw, al vind je dit wel nog vaak terug in oude woningen. In Vlaanderen moeten dit jaar de ramen van alle woningen minstens dubbel glas hebben. Deze verplichting geldt enkel voor leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen vallen hier niet onder.

Voldoet de woning in 2020 niet aan die verplichting, dan wordt er een technisch verslag opgemaakt met strafpunten. Een raam met enkele beglazing is goed voor drie strafpunten, zijn het er meer, krijg je 9 strafpunten. Vanaf 2023 wordt het aantal strafpunten opgetrokken tot 9 en 15 strafpunten. Vanaf 15 strafpunten kan de overheid je woning ongeschikt verklaren.

Dubbel glas

Dubbel glas bestaat uit twee glasbladen en heeft een Ug-waarde van 2,8 W/m²K. De spouw, de ruimte tussen de twee glasbladen, is gevuld met droge lucht. Hoe dikker de spouw (tussen de 6-20 mm), hoe beter de isolatiewaarde. De dikte van de glasbladen bepaalt de akoestische isolatie en de stevigheid van de beglazing. De dikte wordt bepaald in functie van de grootte van het raam en de weersinvloeden waaraan het wordt blootgesteld. Tegenwoordig ligt de norm voor nieuwbouw op een Ug-waarde van 1,1 W/m²K. We kiezen dus almaar meer voor hoogrendementsglas.

Hoogrendementsbeglazing (HR-glas)

Dubbele beglazing met een transparante, warmtereflecterende metaalcoating op de binnenkant van het raam, noemen we hoogrendementsglas. Dit type glas klokt – indien een enkele coating – af op een Ug-waarde van 1,1 W/m²K. Voor een nog betere isolatie kies je voor een dubbele (1,0 W/m²K) of triple coating (0,9 W/m²K).

Ook de opvulling van de spouw speelt een rol. Terwijl dit bij dubbele beglazing droge lucht is, is de spouw bij hoogrendementsglas opgevuld met edelgas. Standaard is dit argon, maar ook krypton is een optie. Deze laatste isoleert beter, waardoor een Ug-waarde van 0,8 W/m²K mogelijk is. In de praktijk komt krypton minder voor omwille van de hogere prijs.

Hoogrendementsglas isoleert vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Het resultaat: minder stookkosten, een hoger comfort in zomer en winter en geen vervelende koudestraling meer aan de ramen.

Driedubbele beglazing

Driedubbele beglazing bestaat uit drie glasbladen en heeft een Ug-waarde van 0,6 W/m²K. Werk je met smallere spouwen kom je op 0,7 à 0,8 W/m²K. De spouw is – net zoals bij hoogrendementsglas – opgevuld met argon. Kies je voor krypton, dan is een Ug-waarde van 0,4 W/m²K haalbaar. Dit type beglazing komt vooral voor in passiefhuizen.

Verdubbeling premies

De basispremie voor hoogrendementsglas stijgt vanaf 2021 van 8 euro per m² naar 16 euro per m². Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw vindt het alvast een goed initiatief: “In vergelijking met de Brusselse energiepremies zijn de Vlaamse premies aan de lage kant waardoor een echte incentive om te isoleren ontbreekt. Deze premieverhoging biedt een sterkere incentive om een woning alsnog energiezuinig te maken.”

Hoe premies aanvragen?

Als je hoogrendementsbeglazing laat plaatsen door een aannemer kan je hiervoor bij Fluvius een premie aanvragen. Momenteel moet je de premie drie maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning aanvragen. Dat wordt nu aangepast. Zo kan je de premie aanvragen binnen de drie maanden nadat je omgevingsvergunning werd toegekend. Nog andere renovaties in zicht? Bekijk hier op welke premies je recht hebt

Bron: Livios