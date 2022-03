Vlaamse regering overweegt verplichting volledig elektrische warmtepomp bij nieuwbouw: wat is het verschil met een hybride systeem?

LiviosMinister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bekijkt de mogelijkheid om vanaf volgend jaar de volledig elektrische warmtepomp te verplichten bij nieuwbouw. Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst een tussenfase in te voeren die een hybride warmtepomp verplicht. Die beslissing wil de minister nu herbekijken. Maar wat is het verschil tussen beide systemen? En is er een prijsverschil? Bouwsite Livios zoekt het voor je uit.

In het klimaatakkoord dat eind vorig jaar werd afgeklopt, gingen alle partijen akkoord om vanaf 2023 de hybride warmtepomp te verplichten in nieuwbouwwoningen. Zo’n hybride systeem is een combinatie tussen een klassieke condensatieketel op gas en een lucht-waterwarmtepomp. Het grote voordeel is dat het systeem automatisch de goedkoopste en meest energiezuinige energiebron gebruikt op basis van de buitenlucht, binnentemperatuur en de energieprijs. Haalt de warmtepomp onvoldoende warmte uit de buitenlucht? Dan springt de gascondensatieketel bij. Datzelfde principe geldt op het moment dat gas goedkoper is dan elektriciteit.

Zo’n hybride warmtepomp is vooral geschikt voor mensen die willen overschakelen op hernieuwbare energie, maar van wie de woning nog onvoldoende is geïsoleerd. Wie een gascondensatieketel heeft, kan daar ook gewoon een warmtepomp met hybride regelaar aan toevoegen. Zeker bij oudere woningen of bij een kleine renovatie is het dus een goed alternatief. Gemiddeld betaal je voor zo’n hybride warmtepomp tussen de 8.000 en 15.000 euro exclusief btw. Nadeel van het systeem is dat je, ondanks het mindere verbruik, nog altijd minstens deels afhankelijk blijft van gas.

Elektrische warmtepomp

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bekijkt nu dus de mogelijkheid om meteen de volledig elektrische warmtepomp te verplichten bij nieuwbouwwoningen. Bij hybride warmtepompen verbruik je elektriciteit en gas, in tegenstelling tot volledig elektrische warmtepompen, waarvoor geen gasaansluiting meer nodig is. Het grootste voordeel van een elektrische warmtepomp is logischerwijs dat je niet meer afhankelijk bent van gas en de schommelende prijzen. Het systeem is ook milieuvriendelijker aangezien de CO2-uitstoot daalt. En zeker in combinatie met zonnepanelen kan je heel wat besparen op je energiefactuur.

Afhankelijk van het gewenste vermogen en budget, kan je kiezen voor een lucht-luchtwarmtepomp (vanaf 6.000 euro, exclusief btw), een lucht-waterwarmtepomp (richtprijs 10.000 euro, exclusief btw) of geothermische warmtepomp (vanaf 12.500 euro, exclusief btw). Bij die laatste moet je voldoende ruimte hebben, omdat er boringen nodig zijn in de tuin. Lees hier meer over de prijzen van de verschillende soorten warmtepompen en de premies die je ervoor kan aanvragen.

Aangepaste verwarming is wel aangewezen voor een optimaal rendement. Vloer- en/of wandverwarming zijn ideaal, maar ventiloconvectoren of radiatoren op lage temperatuur kunnen ook. Daarnaast is een goede isolatie belangrijk. Net daarom zijn deze systemen meer aangewezen bij nieuwbouw dan bij oudere woningen. Bij renovatieprojecten moet je de kosten van aangepaste verwarming en isolatie bovenop de aankoopprijs van de warmtepomp rekenen. Zeker als je daarbij de vloer moet opbreken, kan de kostprijs dan snel oplopen.

