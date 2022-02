Vlaamse regering bereikt akkoord over betonstop: dit zijn de gevolgen voor je nieuwbouwproject

LiviosDe Vlaamse regering heeft een akkoord gevonden over de betonstop. De bouwshift moet ervoor zorgen dat er tegen 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer wordt ingenomen. Eigenaars die hun bouwgrond zien omgezet worden in natuur- of landbouwgebied worden voor honderd procent vergoed. Wat zijn de gevolgen voor wie recent een stuk grond heeft gekocht? En zal de toekomstige schaarste de prijzen van percelen de hoogte in jagen? Bouwsite Livios klopte aan bij Kristophe Thijs van Confederatie van Immoberoepen (CIB).

De Vlaamse regering wil dat er op 12.700 hectare woonuitbreidingsgebied nooit nog zal worden gebouwd. De regering richt daarvoor een bouwshiftfonds op waarin jaarlijks 100 miljoen euro wordt gestort om lokale besturen te ondersteunen bij de compensaties van grondeigenaars in die gebieden. Als de grond in waarde daalt, moet de lokale overheid, de stad of gemeente in kwestie de eigenaars volledig compenseren.

Moeten mensen met bouwplannen zich nu massaal reppen om een stuk grond te kopen, aangezien de plaatsjes schaarser worden? “Bouwgrond is al relatief duur en die prijs zal sowieso blijven stijgen, net als die van woningen”, weet Kristophe Thijs. “Een bouwshift zorgt voor een bijkomende vorm van schaarste. Hoe meer schaarste er wordt gecreëerd, hoe duurder iets wordt. Het is mogelijk dat een bouwgrond die vandaag 100.000 euro waard is, een sprong zal maken naar 110 à 115.000 euro. Verkopers kennen de markt en drijven de prijs op als er ergens schaarste aanwezig is. De globale impact van de betonstop zal pas de komende jaren duidelijk worden. Het is nu nog te vroeg voor conclusies.”

Op beide oren slapen

“Je moet alles ook in het juiste perspectief plaatsen”, gaat Thijs verder. “Want wil je wel nog een stuk grond kopen in overstromingsgevoelig gebied? Een kandidaat-koper is daar heel terughoudend in, zeker met de klimaatopwarming die op ons afkomt. We hebben tegen 2050 400.000 extra woningen nodig. Die zullen ergens moeten worden gezet. Er zal een deel in de hoogte gecompenseerd worden, maar je zal ook nog altijd naar bouwgronden moeten gaan.”

Grondeigenaars in het betreffende woonuitbreidingsgebied mogen volgens Thijs op beide oren slapen wat hun investering betreft. “We kennen nog niet alle details van het besluit, maar volgens wat de Vlaamse regering ons voorhoudt, wordt iemand die zijn bouwgrond niet zal kunnen valideren of zal kunnen gebruiken voor honderd procent vergoed. Als je dus effectief bouwgrond hebt gekocht waar je niet meer mag bouwen, dan is dat heel jammer voor je plannen en eventueel het emotionele aspect, maar het positieve is dat je er financieel niet onder zal lijden. Er rest enkel nog de vraag aan welke waarde die vergoeding zal gebeuren. Stel dat je destijds boven de vraagprijs hebt betaald, wat wellicht hoger is dan de geschatte prijs, dan zal dat misschien voor discussies zorgen. Het besluit van de Vlaamse regering is nog zo vers dat het nog afwachten is naar de details en de uitwerking ervan”, zegt Thijs.

Geopunt

Wie bouwgrond heeft gekocht, krijgt altijd de verplichte informatie mee over de overstromingsgevoeligheid van het gebied. “Een koper weet perfect vooraf welke risico’s verbonden zijn aan zijn bouwgrond. Je kunt die informatie ook nagaan op de website www.geopunt.be/kaart. Dat moet je wel met een korreltje zout nemen. Als een grond de voorbije honderd jaar één keer is overstroomd, om welke reden dan ook, dan zal die al een bepaalde kleur krijgen. De kans dat de grond na pakweg bijna een eeuw nog eens overstroomt, kan al veel kleiner zijn omdat de juiste ingrepen zijn gebeurd, maar de kleur blijft wel dezelfde. Het gaat bij de Vlaamse overheid volgens mij wel over de zwaar risicovolle gebieden voor overstromingen. Dat daar niet meer mag gebouwd worden, kunnen we eigenlijk enkel toejuichen”, besluit Thijs.

