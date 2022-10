Vind je decoratie lastig? Dit is dé vuistregel van interieurarchitecten

Wat is de regel van drie?

In je interieur draait alles om het vinden van de juiste balans. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar als je werkt met oneven aantallen accessoires, kun je bijna nooit een stylingmisser maken. Denk dan bijvoorbeeld aan een cluster van drie, vijf of zeven accessoires bij elkaar. ‘De regel van drie’ is dus eigenlijk iets breder en zou zelfs ‘de regel van oneven’ genoemd kunnen worden. Er zijn meerdere manieren om de regel van drie toe te passen en levendig te maken. We lichten er hieronder een paar toe:

1. Varieer met hoogtes

Om een dynamisch geheel te creëren, kun je met accessoires van verschillende hoogtes werken. Denk bijvoorbeeld aan een plant (hoog) met een kaars (middel) en een steen (laag). Je kunt dit ook doen met items aan en tegen de muur. Hang een fotolijst of poster op als hoogste item, en werk met een vaas (middel) en kaars (laag) naar beneden. Experimenteer vooral met de spullen die je in huis hebt om te kijken wat leuk bij elkaar past. De salontafel, schouw, eettafel en bijzettafels zijn geschikte plekken om met hoogtes te werken.

2. Combineer verschillende texturen

Naast het clusteren van voorwerpen van verschillende formaten, werkt het ook goed om verschillende materialen bij elkaar te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de kussens op de zetel: als je er een aantal bij elkaar legt van verschillende materialen, krijgt de zetel een unieke look. Leg bijvoorbeeld een fluwelen, linnen en grof gebreid kussen bij elkaar. De tastbare diversiteit in materialen zorgt voor diepte en maakt de boel levendig. Lees hier nog tips over hoe je je zetel het beste aankleedt.

Volledig scherm Van heerlijke plofkussens tot fluweelzachte plaids: als er één plek in huis schreeuwt om comfort, is het de zetel. © Alexander van Berge

3. Mix met vormen

De regel van drie kun je ook doorvoeren in vormen: een rond object naast een rechthoekige lijst en een langwerpige kaars, bijvoorbeeld. Door het afwisselen van vormen worden lijnen doorbroken en ontstaat een fijne dynamiek. Verschillende vormen fotolijsten bij elkaar zorgen ook voor een gezellige sfeer in huis. Hang er een ronde of ovale spiegel tussen en het vormenspel is weer compleet. Lees hier meer over vorm.

4. Bepaal een kleurpalet

Je raadt het al: ook met kleur kun je flink experimenteren als het gaat om de regel van drie. Als je een vast kleurenpalet in huis gebruikt, kun je werken met lichte en donkere tinten van dezelfde kleur; het welbekende ton sur ton stylen. Met een huis waarin bijvoorbeeld blauw overheerst, is een plank met daarop een kobaltblauwe vaas, een lichtblauwe kaars en een zeeblauwe schets de kers op de taart.

Voor een iets spannender effect kun je in een huis vol rustige tinten kleur en spanning aanbrengen met accessoires, zéker als die in groepjes van drie, vijf of meer komen te staan. Gekleurde accessoires voor een witte muur, zilveren voor een zwarte of gouden voor een poedertint: clusters accessoires geven de finishing touch.

Heb je juist een kleurrijk huis waarin alles kan en mag, dan kun je helemáál los en houd je je vooral aan bovengenoemde manieren om de regel van drie uit te voeren. Om toch ergens rust te bewaren is het aan te raden om dezelfde (groep) kleuren te herhalen. Ook hier zorgt de regel van drie voor balans. In een open kast, bijvoorbeeld, oogt de styling vreemd wanneer er één rood item staat, onaf wanneer er twee rode items staan en helemaal compleet wanneer er drie rode items te vinden zijn.

Meer over kleur: Lees hier hoe je een kleurenpallet samenstelt.

Volledig scherm De regel van drie kun je ook doorvoeren in vormen. © Sjoerd Eickmans Liza Wassenaar

De regel van drie met meubels

Hoewel de regel van drie het makkelijkst toe te passen is met accessoires, kan het ook een leidraad bieden bij het inrichten van een ruimte. Cluster meubels om hoekjes te creëren. Een zetel, bijzettafel en vloerlamp in de ene hoek, een eettafel, stoelenset en hanglamp in de andere. Bij het plaatsen van meubels is het een iets minder makkelijke stylingregel, maar het kan allicht houvast bieden.

