Villa Verhulst duur? Voor dit huis aan het Gardameer betaal je bijna driemaal zoveel

Villa CIO bevindt zich op een exclusief resort aan het Gardameer. Ze heeft niet alleen een verbluffende architectuur, maar vanzelfsprekend ook een waanzinnig uitzicht. Het huis op het hellende perceel strekt zich uit over verschillende niveaus, elk met hun eigen terras. De drie slaapkamers zijn allemaal suites met een eigen badkamer. Er is ook nog een apart gastenverblijf met een keuken, leefruimte en slaap- en badkamer.

Het interieur is bewust sober gehouden om het rustgevende van de omgeving niet te verstoren. Alle comfort is natuurlijk aanwezig met een verwarming én koeling via de vloer, een keuken waar een chef aan huis komt koken, een wijnkelder, een alarminstallatie, … Als het weer tegenvalt en het te koud is om te plonzen in het zwembad van 3 bij 12 meter kun je nog altijd relaxen in de spa vlakbij de leefruimte of een bezoekje brengen aan de wellness van het beveiligde resort.