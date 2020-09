Villa van Cher aan Miami Beach - met dressing van 100 m² - kan voor 18,5 miljoen euro van jou zijn Bjorn Cocquyt

23 september 2020

11u50 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Miami.

Afgaand op hoe ze soms voor de dag komt, zou je het niet altijd vermoeden, maar zangeres Cher heeft een bijzonder goede smaak als het op het inrichten van huizen aankomt. Als decorateur verkocht ze al magnifieke villa’s van Hawaii tot California, maar een van haar mooiste projecten is toch deze villa uit 1953 op La Gorce Island in Miami. Die draagt duidelijk haar handtekening met een mix van moderne, Moorse en exotische elementen.

(lees verder onder de foto’s)

Het bijzondere aan dit riante huis van 1.000 m² met zes slaap- en zeven badkamers is dat er verschillende cosy corners zijn. Niet alleen binnen, maar ook in de fraaie tuin met zwembad en rechtstreekse toegang tot de oceaan. Aan luxe en spielerei is er ook geen gebrek, want er is onder andere een gekoelde garage, een dressing van 100 m², een woonkamer die over twee verdiepingen loopt, een aanlegsteiger voor een jacht van 50 meter, …

(lees verder onder de foto’s)

Cher verkocht het huis al een hele poos geleden en het is sinds deze maand opnieuw op de markt voor een vraagprijs van 18,5 miljoen euro. Iets voor jou? Klik hier voor meer info.