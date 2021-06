Villa van 5,8 miljoen is laat moederdagcadeau van Leonardo DiCaprio

Woon. IN BEELD: hoe badkamer in 100 jaar evolueerde van puur functione­le ruimte naar dé ontspan­nings­plek in huis

20 mei In 100 jaar evolueerde de badkamer van een puur functionele ruimte – voor wie vroeger zelfs al een badkamer had - tot de belangrijkste ontspanningsplek in huis waar we in stijl van wat me-time genieten. Omdat een beeld meer zegt dan 1.000 woorden doken we in het archief van Hansgrohe om een badkamerreis terug in de tijd te maken.