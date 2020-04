Vijver aanleggen? Uit deze soorten kan je kiezen Redactie

13 april 2020

11u00

Bron: Livios 2 Livios Droom je al langer van een vijver in je tuin? Dan is het nu misschien wel het ideale moment om er eindelijk werk van te maken. Je hebt daarbij keuze uit verschillende types, afhankelijk van je budget en de beschikbare oppervlakte in je tuin. Droom je al langer van een vijver in je tuin? Dan is het nu misschien wel het ideale moment om er eindelijk werk van te maken. Je hebt daarbij keuze uit verschillende types, afhankelijk van je budget en de beschikbare oppervlakte in je tuin. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.

Voorgevormde vijver

Een voorgevormde vijver is stevig en kan je makkelijk plaatsen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende soorten kunststof en in verschillende afmetingen, vormen en diktes. Vaak is een voorgevormde vijver uitgerust met verschillende beplantingsniveaus en met een moerasrand voor een natuurlijke oeverbeplanting. Je bent wel gebonden aan de beschikbare en meestal kleinere formaten. Een voorgevormde vijver kan je wel makkelijk zelf plaatsen.

Vijver met folie

Leg je je vijver aan met folie? Dan bepaal je zelf het formaat: alles is mogelijk. Pvc- en EPDM-folie kan je kopen per rol of op maat laten maken. Dan zijn er geen lasverbindingen nodig aan de naden. Om je vijver met folie aan te leggen, mag je wel geen twee linkerhanden hebben. In dit stappenplan vind je meer tips om zelf je vijver te maken met folie.

Gemetselde vijver

Als je je vijver metselt, kies je zelf het formaat. Ook dit kan je zelf aanpakken, maar weet dat deze klus niet op één-twee-drie geklaard is. De binnenmuur die je metselt moet namelijk bestand zijn tegen de druk van het water.

Terrasvijver

Meet de beschikbare ruimte voor je aan een terrasvijver begint. Is je terras aan de kleine kant? Dan kan je een vijver in miniformaat aanleggen of kiezen voor een watervalletje, fontein, een standbeeld dat water laat stromen,… Kies in ieder geval een optie die in je buitenomgeving past. Je kan kiezen tussen verschillende materialen: houten wijnvaten, strakke granieten kubussen, kunststof bakken met een natuursteenlook en nog veel meer. Zorg zeker voor een vlakke ondergrond: je terrasvijver moet altijd waterpas staan. Voorzie ook een elektrische aansluiting in de buurt ervan.

Zwemvijver

Een zwemvijver is een ecologisch alternatief voor een zwembad. Het is chemicaliënvrij, onderhoudsvriendelijk en een stuk goedkoper. Een zwemvijver kan je volledig in lijn met je persoonlijke smaak, de bestaande tuinomgeving en het beschikbaar budget inplannen. Kies best een plaats die zeker zes uur per dag in het zonlicht baadt. De zon warmt het water opwarmen en bevordert het natuurlijk zuiveringsproces.

Een zwemvijver bestaat uit een zwem- en een filtergedeelte. Het filtergedeelte beslaat ongeveer één vierde van de vijveroppervlakte en bevat planten en nuttige bacteriën die het water op een natuurlijke manier zuiveren. De planten maken zuurstof aan en nemen het teveel aan voedingsstoffen in het water op. Een pompinstallatie in de filterzone pompt het water voortdurend rond, zodat het zuurstofrijk blijft. Het gezuiverde water komt weer in het zwemgedeelte terecht en zo geniet je het hele jaar door van een kristalheldere zwemvijver. De installatie houdt - net zoals bij een zwembad - vooral graafwerken in.

