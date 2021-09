Vijfhoekig perceel, veelhoekig grondplan en driehoekig dak: dit huis is materiaal voor de meetkundeles

De meest opvallende driehoek is die in de overkraging die gedeeltelijk voor schaduw zorgt. Uit de driehoek, die bijna tot op de grond komt, is een hap genomen in dezelfde vorm en ook het rasterwerk is een verzameling van driehoeken. Het dak is gebouwd met gerecupereerde teak die binnen terugkeert in het plafond en zo de link met buiten versterkt. Het contrasteert mooi met de natuursteen die ook uit de omgeving is gehaald om de ecologische voetafdruk te beperken.