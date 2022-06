Vijf tips van groenexpert om je tuin nu al te wapenen tegen de droogte: “Te veel water geven, maakt je gras lui”

Tip 1: bedek de bodem

“Om je tuin te beschermen tegen uitdroging, is het een goed idee om de bodem tussen de planten te bedekken. Zo voorkom je dat het vocht in de bodem verdampt”, vertelt Verachtert. “Dat kan met grasmaaisel of met bodembedekkende planten.” Ook nu kan je nog van die planten in je tuin verwerken, maar dan moet je ze wel eerst veel water geven zodat ze goed kunnen wortelen. “Je kan ook de bovenste laag van de grond loshakken met een hak of een schop. Dat heeft hetzelfde effect.”



Tip 2: laat het gazon zoals het is

Je beschermt je gazon het beste tegen de droogte door niets te doen. “Over je gazon moet je je bij droogte en veel zon eigenlijk geen zorgen maken”, verduidelijkt Verachtert. “Gras kan dan wel geel kleuren, het zal zelden tot nooit afsterven. De groeipunten en wortels van het gras blijven gewoon leven.”

Verder is het ook belangrijk om je gras niet te kort af te rijden. “Mensen maaien hun gras vaak zoals op een golfterrein, maar hoe langer het gras, hoe beter het beschermd is tegen droogte. Langere grassprieten geven meer schaduw en beschermen zo hun eigen wortels tegen uitdroging”, zegt Verachtert. “Maai zeker niet korter dan 4 centimeter en laat het gras gerust doorgroeien tot 7 of 8 centimeter lang.”

Tip 3: geef je planten niet te vaak water

“Je gazon water geven is ook niet nodig”, vertelt Verachtert. “Door gras geen water te geven, stimuleer je de wortels om dieper in de bodem naar water te zoeken. Wil je het gazon toch bewateren, doe dat dan eens per week of per twee weken en geef rijkelijk water zodat de grond ook dieper nat is. Geef je elke dag een beetje water, dan stimuleer je de wortels om naar boven te groeien en wordt het gras lui.”

Planten die in bloempotten staan, hebben natuurlijk wel water nodig. “Geef die planten het liefst ’s avonds water. Zo geef je de planten de kans om het water in alle rust op te nemen en verdampt het niet meteen”, geeft Verachtert nog mee als tip. “Geef de planten in je tuin ook liever één keer per week veel water dan elke dag een beetje. Zo leer je ze beter omgaan met de droogte.”

Tip 4: laat de vijver niet uitdrogen

Heb je een vijver, dan moet je ervoor zorgen dat het waterniveau niet te hard verandert. “De vijver mag nooit veel water verliezen”, zegt Verachtert. “Dan ontstaat er een verstoring van het biologisch evenwicht. Wanneer je te lang wacht en de vijver plots met veel mineraalrijk leidingwater aanvult, krijg je sneller algen.”

Om de vijver tegen de droogte te wapenen, is het een goed idee om een waterlelie of andere drijvende waterplanten in de vijver te plaatsen. “Zo kunnen de vissen schuilen voor de zon en voorkom je de vorming van algen én verdamping”, klinkt het bij Verachtert.

Tip 5: compost is de sleutel

Het is waarschijnlijk dat we steeds meer droge zomers zullen krijgen. Het is daarom belangrijk om vooruit te kijken en klimaattuinen aan te leggen. Compost speelt daarin een belangrijke rol. “Verwerk compost en alle mogelijke groenresten in de bodem. Dat organisch materiaal zorgt ervoor dat de grond meer vocht vasthoudt totdat de planten het nodig hebben. Compost is daarnaast ook voeding voor de planten en versterkt ze in het algemeen”, legt Verachtert uit.

Ontharden en vergroenen is de boodschap. “Zo kunnen we de watervoorraad die nodig is voor planten veiligstellen en kunnen de planten zelf dieper op zoek gaan naar water. Zo moeten we ze minder water geven”, tipt Verachtert.

“Om je tuin te wapenen tegen droge zomers, moet je eigenlijk in het najaar al bemesten”, geeft Verachtert tot slot nog mee. “Strooi een dun laagje compost over het gras om de wortelgroei te stimuleren. Zo komt je gazon die droge zomers makkelijk door.”

