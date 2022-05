Vieze geur in huis: 6 oorzaken en oplossingen

VtwonenJe herkent het vast wel, je komt je huis binnen en er hangt een nare lucht. Vaak is het lastig om te achterhalen waar die geur vandaan komt. Uit de keuken, woonkamer of badkamer? Vtwonen spoort de boosdoeners voor je op, en voorziet natuurlijk een rist handige tips om deze vervelende geuren weer te laten verdwijnen.

1. Gootsteen

Veel geuren hebben hun oorsprong in of rondom de keuken. Etensgeuren uit de afvalbak of de koelkast kunnen zorgen voor nare luchtjes en ook de gootsteen is zo’n bekende bron. Hierin worden vieze borden afgespoeld en die restjes eten kunnen natuurlijk gaan stinken. Dit kun je voor een groot deel opvangen met een gootsteenzeefje.

Heb je het idee dat de geur wel uit de gootsteen komt, maar dat er toch een andere oorzaak is? Dan kan de sifon droog staan. Daarin hoort een laagje water te staan dat ervoor zorgt dat er geen gassen vanuit het dieperliggende riool vrijkomen. Met warm weer kan het water in de sifon verdampen en dan ruik je de welbekende putlucht. Even goed de gootsteen doorspoelen, eventueel met kokend water en wat bakingsoda, doet al wonderen. Ontdek hier nog meer tips om een stinkende gootsteen aan te pakken.

2. Etensresten

Nog even over die etensresten. Deze kunnen niet alleen in de keuken de boosdoener zijn, maar ook op ander plekken in huis. Vooral met peuters en pubers in huis vind je vaak op de gekste plekken korsten, klokhuizen en kruimels terug. En ook huisdieren leveren graag hun bijdrage op dit vlak. Een oplossing hiervoor hebben we niet meteen. We kunnen slechts helpen met de tip dat je vooral op zoek moet rond de zetel en televisie of — in het geval van pubers — onder het bed.

3. Slechte ventilatie

Een vochtig en slecht geventileerd huis kan eveneens de oorzaak zijn van een onprettige lucht. We weten allemaal wel dat de boel luchten door een raam open te zetten al wonderen doet, maar soms kan dat extra belangrijk zijn. Hang je bijvoorbeeld de was op in huis of wordt er veelvuldig gebadderd of geklust? Zorg er dan voor dat er altijd een raam openstaat. Of beter nog: dat de mechanische ventilatie op stand 3 staat. Zet ook na het koken niet meteen de afzuigkap uit, maar laat hem nog een uurtje doordraaien op de laagste stand.

Ook onmisbare apparaten zoals de vaatwasser en wasmachine zijn vochtverspreiders. Gooi de deur dus na gebruik niet meteen weer dicht, maar laat hem altijd openstaan, zodat alle warmte eruit kan. En heb je een washok? Ventileer daar dan ook goed.

4. Stofzuiger

Stofzuigen is misschien niet je favoriete taak, maar als je het eenmaal gedaan hebt, is het wel lekker schoon in huis. Vervelend is alleen die muffe geur na het stofzuigen. Wat is dat toch met stofzuigers en de geur die ze verspreiden als je ze gebruikt hebt? Geen zorgen: met deze gouden tip verbloem je de muffe geur uit de stofzuiger.

5. Stof op de verwarming

Een laag stof op de verwarming waar je nauwelijks bij kunt of stofnesten op een lamp die niet opvallen… ze kunnen zomaar de reden zijn van een muffe lucht. Wanneer de radiator voor het eerst weer aangaat na de zomer of op een koude dag flink staat te loeien, dan kunnen de stofdeeltjes verbranden met als resultaat een verschroeide geur. Check daarom deze slimme truc om de verwarming stofvrij te maken.

6. Nieuw meubilair

Het klinkt misschien gek, maar nieuwe meubels kunnen ook een beetje vreemd ruiken. Het kan de nieuwigheid zijn, maar soms blijft het luchtje wel heel lang hangen. Dit komt vaak door de chemicaliën die zich in de stof bevinden. Even flink luchten is dan helemaal geen gek idee. Soms krijg je er zelfs hoofdpijn of irritatie aan je luchtwegen van. Blijft de lucht zo? Dan moet je misschien toch overwegen om die nieuwe zetel weer retour te zenden.

