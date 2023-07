Vier terrassen met zicht op zee én groter dan een villa: deze droomflat prijkt aan de Belgische kust (maar niet in Knokke)

WAANZINNIGE WONING Dit statige huis met een gewaagd interieur verwacht je bij een celeb in Amerika, niet bij ons naast het Zoniënwoud

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. En deze keer is dat een villa waarvan je door de stijl en het gewaagde, maar geslaagde interieur eerder zou verwachten dat ze in Amerika staat.