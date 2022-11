VIDEO: kijk hoe vtwonen-stylist Eva de zolderkamer omtovert tot sfeervolle slaapkamer

Het prachtige uitzicht op de groene weiden van Kessel-Lo deed Wannes en Sarah overstag gaan voor de aankoop van hun huis, ook al was er nog heel wat werk aan. “Wij zijn gewoon niet zo’n klussers”, zegt Sarah. Vanwege plaatsgebrek sliepen ze drie jaar lang met hun dochter Noma in dezelfde kamer. Maar nu hun zolderruimte eindelijk af is, kan die in gebruik worden genomen als master bedroom. Omdat hun woonstijl nogal verschillend is, schakelt het koppel de hulp in van vtwonen-stylist Eva. “Ik ben meer fan van het Japans minimalisme en de Scandinavische woonstijl, terwijl Sarah houdt van een vleugje bohemian met veel kleur”, vertelt Wannes. Ze zijn allebei fan van meubels met een vintage uitstraling. En nog een belangrijk detail: ze houden dan weer niet van kastruimte die enorm veel plaats inneemt. Maar ook daar heeft Eva een oplossing voor. De slaapkamer moest vooral rust en eenvoud uitstralen, en daar is ze met glans in geslaagd.