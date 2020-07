Vicky en Filip staken hun tuin in het nieuw: “Van ‘voetbalveld’ tot de beste vakantieplek van het land” Bjorn Cocquyt

25 juli 2020

10u06 5 Woon. Vicky, Filip en hun kinderen zoeken alleen nog maar zonnige oorden op tijdens een ouderwetse doorregende Belgische zomer. Waarom zouden ze anders nog reizen? Thuis beleven ze in hun tuin een instant vakantiegevoel.

“Een tijdje geleden beseften we dat ons professioneel leven de bovenhand nam. De tijd vloog en onze kinderen werden groter en groter. Als we nog een poosje samen wilden genieten voor ze het ouderlijke nest uitvliegen, dan moest het nu gebeuren. Daarom veranderden we onze tuin in een klein vakantieparadijs.”

(lees verder onder de foto’s)

De grote oppervlakte werd opgedeeld in verschillende zones om het gezelliger te maken. Centraal kwam er een prachtige poolhouse. Het is niet zomaar een bijgebouw, maar een constructie in eik met een loungehoek, bar, eetkamer en verschillende terrassen rond.

(lees verder onder de foto’s)

“We kunnen altijd mee opschuiven met de zon of een plekje in de schaduw zoeken. We hielden er ook rekening mee dat de wind soms fel speelt en daarom zorgden we voor beschutte zithoekjes. En voor het mooiste zich op de velden legden we een terrasje aan onder een groen dak van platanen. Met de petanquebaan in het verlengde wanen we er ons in Frankrijk.”

(lees verder onder de foto’s)

Wil je weten welke materialen het koppel gebruikte, welke planten ze kozen en wat het verhaal is achter het zwembad? Het volledige artikel lees je vandaag in de weekendkrant.