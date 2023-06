Vetvlekken op de terrastegels, hars op je tuinbank en slakkensporen in de keuken: zo kom je er vanaf

Vetvlekken op de terrastegels of zwarte strepen op de douchewand: wekelijks wordt schoonmaakexpert Marja Middeldorp gemaild met prangende schoonmaakkwesties van lezers. Vandaag beantwoordt ze er vier, waaronder eentje over slakkensporen in huis.

Hars op houten tuinbank

Lezer Fred mailt Marja met een korte maar krachtige vraag: ‘Hoe krijg ik de hars van mijn tuinbank?’ Een herkenbaar probleem, zegt Marja. “Ik heb dat zelf ook een keer gehad. Het is moeilijk weg te krijgen als het hard geworden is. Ik heb er eerst de haardroger op gezet. De hars werd daardoor zacht en ik kon het daardoor wat makkelijker weghalen met keukenpapier of een oude krant.”

Om het daarna goed schoon te maken kun je kiezen tussen wasbenzine of terpentine. “Ik had zelf wasbenzine in de kast staan en vond het erg goed werken. Even schoonmaken en dan is het weg.” En als je geen haardroger hebt thuis? “Dan zou ik een hete kruik gebruiken, denk ik. Wel even iets eromheen doen, anders zit die kruik straks onder de hars”, zegt Marja.

Vetvlekken op de terrastegels

Leen uit Assen heeft een andere vraag voor Marja: ‘Op het terras achter ons huis stond deze winter een paal met daaraan een potje pindakaas speciaal voor vogels. In de schuur stond nog een extra potje. Door de warmte in de schuur is de pindakaas gesmolten. Dat is nog tot daar aan toe, maar toen ik het potje naar binnen wilde brengen, vielen druppels vet op de tuintegels. Dat werden vlekken die ik niet meer weg krijg.’

Een goede vraag, waarbij het antwoord toepasbaar is op alle soorten vetvlekken op tegels, na een barbecue, bijvoorbeeld. “Het eerste wat je natuurlijk altijd bij de hand hebt, is afwasmiddel. Normaal gesproken zeg ik altijd: niet te veel, maar nu mag je royaal met afwasmiddel over die vetvlekken heen. Eventjes met een borsteltje en misschien een beetje water”, zegt Marja. “Laat het goed intrekken en spoel het daarna na.”

Maar, zegt Marja, dan ben je er niet altijd. “Als het dan nog niet schoon is, adviseer ik soda. Leg die grote korrels op de plekken waar de vetvlekken zijn. Laat het goed inwerken, stamp er voor mijn part een beetje op, zodat het goed fijngestampt de tegel raakt. Soda neemt het vet op als je het daarna met heet water besproeit. Daarna is het makkelijk weg te spoelen.” Het kan overigens ook met groene zeep: maar pas op, dat dien je extra goed schoon te spoelen: het kan namelijk glad worden.

Slakkensporen in huis

Ronald vraagt Marja om hulp bij het volgende: ‘Ik zet graag de keukendeur open op warme dagen en vind de volgende morgen slijmsporen in de keuken. Zelfs op het aanrecht, inclusief de slak zelf. Ik houd deze nuttige dieren liever buiten. Heb je een werkende tip?’

“Slakken zijn goede beestjes”, zegt Marja. “Ze maken de grond vruchtbaar door allerlei verschillende restjes op te eten. En hoe is het toch mogelijk dat we ze niet vaker in het circus zien optreden: ze kunnen links, rechts, ondersteboven en achterstevoren kruipen. Onvoorstelbaar knap. Maar, ze kunnen in huis natuurlijk vervelend zijn.”

Om te voorkomen dat ze naar binnen kruipen ’s nachts, adviseert Marja om eierschalen en koffiegruis opzij te houden. “Maak dat fijn in een bakje en strooi dat buiten voor de keukendeur. Hoe sterker de koffiegruis, des te sneller ze vluchten. Ze houden helemaal niet van cafeïne. En die eierschalen zijn scherp, dat vinden ze ook niet aangenaam”, aldus Marja. “De volgende ochtend schep je het op en klaar, de dag begint weer.’’

Een blijvende oplossing als je écht te veel slakken hebt: “Vul een bakje met bruin bier. Slakken zullen daar heel blij mee zijn en en er lekker in gaan zwemmen. Alleen kunnen ze er niet zo goed tegen. Ze zullen al joelend de slakkenhemel ingaan omdat ze dronken zijn. Een mooier einde kan ik me bijna niet voorstellen”, aldus Marja.

Zwarte strepen op de douchedeur

Lezer Ingrid heeft een probleem in de badkamer: ‘Ik heb, op mijn glazen douchedeur, zwarte vegen van een douchewissertje. Ik heb geen idee hoe ik deze vlekken kan verwijderen. Heb jij een tip voor mij?’

Dat betekent dat het rubber van de douchewisser wat oud begint te worden, zegt Marja. Met andere woorden: zorg voor een nieuwe douchewisser. “Je hebt hele fijne speciale wissers, te koop bij de huishoudwinkel. Die gebruik ik tegenwoordig ook voor het zemen van de ramen.”

Maar, dan ben je nog niet van de vlekken af. Marja: “Verse strepen zijn makkelijk weg te krijgen met wasbenzine. Doe een beetje op een watje, hups hups, en weg is je streep. Dat geldt ook overigens ook voor zwarte strepen op je laminaat. Als de strepen oud zijn, dan is het goed om een inweekmiddel zoals Biotex aan te brengen op die zwarte strepen. Een kwartiertje laten intrekken en daarna met een zacht sponsje met wat water schoonmaken.”

Inweekmiddel is trouwens multi-inzetbaar, zegt Marja. “Ook handig om sneetjes en zweren te ontsmetten. Of om vetvlekken van zonnecrème uit je kleding te krijgen. Daarna even wassen zoals gewoonlijk en geen vlek meer te vinden.”