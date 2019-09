Verwarming weer aansteken? Deze zaken moet je zeker controleren Redactie

Met temperaturen die 's ochtends niet boven de 10 graden uitkomen, gaat in veel huizen de centrale verwarming weer aan. Maar voor je na een warme zomerperiode je verwarming weer inschakelt, zijn er toch enkele zaken die je best eerst controleert. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.

Een echt onderhoud van je centrale verwarming is niet verplicht na de zomer, maar je neemt toch best je voorzorgen.

Radiatoren ontluchten

Een cv-installatie werkt enkel goed als de hoeveelheid water en lucht in het systeem in orde is. Vaak merk je na een paar maanden op non-actief dat je radiatoren maar half warm worden of borrelende geluiden maken. Dat betekent dat er luchtbellen in je verwarmingsleidingen en radiatoren zitten. Daarom is het goed dat je het systeem ontlucht en opnieuw met water bijvult vooraleer je de verwarming weer laat draaien. Lees hier hoe je dat het beste aanpakt.

Schouw nakijken

Oktober en maart zijn volgens verzekeraars de grootste risicomaanden voor een schoorsteenbrand. Om de eerste koude te doorbreken, steken veel mensen in deze periode vaak hun kachel of haard weer aan. Voor je dat doet, kijk je best eerst na of je schouw in orde is. Vogels maken er vaak nesten in, en die verdroogde takken kunnen vuur vatten. Lees hier alle tips van een brandexpert om schouwbrand te voorkomen.

Is je schoorsteen gekoppeld aan je cv installatie? Dan maakt het reinigen van je schoorsteen deel uit van het verplicht onderhoud van je cv-installatie. Voor installaties op gas moet dit onderhoud tweejaarlijks gebeuren, voor installaties op stookolie of een vaste brandstof jaarlijks. Je kan hiervoor beroep doen op een schoorsteenveger of een erkende technicus die ook je ketel nakijkt. Na het onderhoud krijg je een reinigingsattest dat je best goed bewaart. Moest er brand uitbreken, kan je aan de verzekering aantonen dat je het onderhoud hebt laten uitvoeren. Dat is niet het geval als je kiest voor reinigingsblokken voor de schouw i.p.v. een officieel onderhoud.

Alert zijn voor CO

Met het opstarten van verwarmingstoestellen steekt ook het gevaar op CO- of koolstofmonoxidevergiftiging de kop op. Dat gebeurt vooral tussen de maanden oktober en februari. CO kan je niet ruiken, zien of voelen. Dat maakt het zo gevaarlijk.

CO ontstaat ook als toestellen niet goed afgesteld zijn of als je schoorsteen niet goed trekt. Als er CO in de kamer hangt, adem je dit ongemerkt in en neemt je bloed de vergiftiging op via je longen. De symptomen zijn onder meer loomheid, duizeligheid, hoofdpijn, futloosheid ... Bij hoge concentraties raak je buiten bewustzijn en kan je sterven. Lees hier hoe je CO-vergiftiging kan voorkomen.

