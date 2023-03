Verwarmen met propaangas: hoe werkt het en hoeveel betaal je ervoor?

Propaantank

Propaangas is een koolwaterstofgas dat in vloeibare vorm wordt opgeslagen in een gastank. Die kan boven- of ondergronds staan in je tuin. De bovengrondse tanks zijn beschikbaar in verschillende formaten, afhankelijk van jouw verbruik en beschikbare ruimte. Wil je de tank eigenlijk liever niet zien staan in je tuin? Dat kan, dankzij de ondergrondse gastanks. Discreet weggewerkt in je tuin, enkel het deksel is zichtbaar. Voor de plaatsing van een gastank moeten bepaalde veiligheidsafstanden worden gerespecteerd. Primagaz legt steeds de focus op veiligheid. Klinkt dat allemaal best complex? Dat is niet nodig, want Primagaz regelt de installatie van je tank van A tot Z. Zo wordt een ondergrondse gastank in amper 3 uurtjes tijd bij je thuis geplaatst. Bekijk hier hoe de plaatsing van een ondergrondse tank gebeurt.