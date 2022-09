Verwarmen met pellets tot 1.372 euro duurder dan vorig jaar. "Maar pas op voor goedkopere pellets die je op het internet vindt”

LiviosHet zijn drukke dagen voor producenten en verkopers van houtpellets. De vraag naar deze geperste houtkorrels kunnen ze daar met moeite bijhouden. Nochtans zijn de pellets sinds januari aanzienlijk in prijs gestegen. Via het internet stoot je soms op goedkopere houtpellets. Maar zijn die dan van dezelfde kwaliteit en even milieuvriendelijk? Bouwsite Livios vroeg het aan Pierre Martin, secretaris-generaal van FEBHEL, de Belgische Interprofessionele Federatie van Houtenergie.

“Een zak houtpellets – kleine korrels gemaakt van spaanders, zaagsel of ander onbehandeld houtafval - van 15 kg kost momenteel tussen de 8 en 10 euro”, zegt Pierre Martin. “In vergelijking met januari is de prijs gestegen met 50% voor pellets in bulk en met 70% voor pellets in zakken van 15 kg. Dat is uitzonderlijk, want in principe daalt de prijs na de winter om dan tijdens de volgende winter weer toe te nemen. Maar dit jaar zijn de prijzen sinds de winter van 2021-2022 blijven stijgen.”

Grotere vraag naar pelletkachels

“Voor die aanhoudende prijsstijging zijn verschillende redenen”, zegt Pierre Martin. “Gas, stookolie en elektriciteit zijn fors duurder geworden. Dat heeft mensen bang gemaakt. Daardoor hebben velen gekozen om te stoken met houtpellets. In Europa is de verkoop van pelletkachels in 2021 met ongeveer 20% gestegen en in 2022 (voorlopig) nog eens met om en bij de 20%.”

“Sinds eind 2021 is er immers minder zaagsel beschikbaar. Omdat de vraag sinds eind 2021 plots enorm is toegenomen, kampen verkopers met bevoorradingsproblemen en hebben lokale fabrikanten af te rekenen met een tekort aan grondstoffen. Want je hebt niet alleen de nieuwe gebruikers van pellets: ook zij die eerder al met pellets stookten, hebben zich sneller en ruimer dan anders bevoorraad. Daarnaast zijn de transport-, verpakkings- en de palletprijzen gestegen. Die pallets zijn nodig om de zakken houtpellets te vervoeren. Voorts heb je om pellets te maken vrij veel elektriciteit nodig, wat ook bijdraagt aan de prijsverhoging.”

Tot 1.372 euro extra per jaar

Wie een pelletkachel gebruikt om bij te verwarmen of om een ruimte te verwarmen, heeft jaarlijks ongeveer 1,5 tot 2 ton houtpellets nodig. Wie een pelletketel als centrale verwarming voor de hele woonst heeft, verbrandt jaarlijks ongeveer 3,5 tot 5 ton pellets. Al hangt het verbruik ook grotendeels af van hoe streng de winter is.

Als je uitgaat van het gegeven dat een zak van 15 kg maximaal 10 euro kost, betekent dat een jaarlijkse maximale kostprijs van ongeveer 1.333 euro (2 ton) en 3.333 euro (5 ton). Als we rekening houden met een prijsstijging van 70%, betaalde je eind vorig jaar 784 euro (2 ton) en 1.961 euro (5 ton). Je betaalt nu dus 549 euro (2 ton) tot 1.372 euro (5 ton) meer dan vorig jaar.

“Wie een pelletketel heeft, koopt pellets doorgaans in bulk aan, wat ongeveer 5 tot 10% goedkoper is dan per zak van 15 kg. En ook al zijn pellets duurder geworden, ze zijn economisch nog altijd interessanter dan bijvoorbeeld gas, elektriciteit en stookolie”, vertelt Martin.

Jouw woning verwarmen met hout(pellets)? Lees hier hoe dat mogelijk is.

Quote Als je op het internet pellets vindt die flink goedkoper zijn dan die in de winkel in je buurt, dan is de kans groot dat het om oplichte­rij gaat. Wees dus waakzaam! Pierre Martin, secretaris-generaal van FEBHEL

Oplichters op het internet

“Op het internet zijn houtpallets te verkrijgen die flink goedkoper zijn. Pas daarmee op. Heel wat fraudeurs en oplichters geven zich online uit voor pelletverkopers, maar zijn dat allesbehalve. Soms geven ze zich uit voor iemand anders en maken ze gebruik van de naam van erkende verkopers en producenten.”

ENplus- en DINplus-gecertificeerd

Pierre Martin raadt aan om gecertifieerde pellets te kopen. Die dragen ofwel het Europese kwaliteitscertificaat ENplus of het Duits-Frans-Belgische kwaliteitscertificaat DINplus. “Maar er zijn uiteraard ook legale, niet-gecertificeerde pellets op de markt. Die pellets zijn dan vaak minder droog en hard. Ze branden sneller en produceren meer stof, waardoor de verbranding niet naar behoren gebeurt en de ketel verstopt kan geraken. In elk geval zijn pellets die je lokaal in de winkel kan kopen in principe gecertificeerd. Ook de erkende Belgische producenten zijn gecertificeerd.”

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.