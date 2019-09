Verwarmen met gas? Zo pak je het slim aan! Aangeboden door Remeha

09 september 2019

Na vijftien tot twintig jaar is je ketel aan vervanging toe. Is jouw centrale verwarming niet meer in topconditie? Dan is een nieuwe gascondensatieketel de meest voor de hand liggende oplossing, want verwarmen met gas is nog steeds een verantwoorde keuze. Wil je bovendien nooit meer thuiskomen in een koude woning? Dan is een slimme thermostaat iets voor jou!

Ecologische keuze

Wist je dat er in België nog 2.000.000 niet-condenserende ketels zijn? Met een nieuwe gascondensatieketel bespaar je 35 procent energie en een pak minder CO2 uitstoot per jaar. Zo bespaar je heel wat op je energiefactuur én draag je zelf je steentje bij aan het milieu. Er zijn zowel compacte vloer- als wandmodellen, zodat je niet veel kostbare ruimte moet opofferen.

Slimme bediening via thermostaat

Koppel je jouw gascondensatieketel aan de slimme eTwist-thermostaat van Remeha? Dan bedien je jouw verwarming snel en eenvoudig. Via de handige draai- en drukknop stel je de gewenste temperatuur in, kies je een van de drie klokprogramma’s of activeer je het vakantieprogramma als je een paar dagen van huis bent.

Nooit meer koud in huis

Je kan de ketel thuis of vanop afstand bedienen via je smartphone of tablet. Via de eTwist-app stel je de temperatuur in waar je ook bent. Zo zet je de verwarming alvast aan als je op je werk vertrekt of verhoog je de temperatuur met enkele swipes vanuit je luie zetel. Eén ding is zeker: je geniet de hele winter van een aangename temperatuur in huis.

Ook handig voor installateur

Je verwarmingsketel communiceert ook met jou. Is er een probleem met je ketel, dan krijg je een melding via je app. Het grote voordeel? De eTwist-app kan op meerdere toestellen geïnstalleerd worden. Zo geef je jouw installateur tijdelijk toegang tot de app, zodat hij vanop afstand kan meekijken om het probleem op te volgen. Handig!

