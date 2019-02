Gesponsorde inhoud Verwarmen met gas? Met een gaswarmtepomp kan het nog efficiënter Aangeboden door Gas.be

10u42 0 WOON. Verwarm je momenteel op gas? Met een gaswarmtepomp verwarm je nog efficiënter! Wil je nog niet volledig overschakelen op een warmtepomp dan is een hybridesysteem de ideale oplossing voor jou.

Bij warmtepompen denk je waarschijnlijk meteen aan een elektrische. Maar ook met gas kan je dit systeem van energie voorzien. Een gaswarmtepomp wordt aangestuurd door een gasbrander. Die zorgt voor een drukverhoging die hete dampen veroorzaakt in de buizen. Net zoals een elektrische warmtepomp zorgt een gaswarmtepomp voor verwarming en de productie van warm water.

Elektrisch of gas?

Een elektrische warmtepomp is vooral interessant als je zonnepanelen hebt. Heb je er geen of kan je er geen laten leggen? Dan is een gaswarmtepomp interessanter: zowel financieel als ecologisch biedt een systeem op gas heel wat voordelen. Om 1 kWh elektriciteit op te wekken, heb je 2,5 keer zoveel energie nodig dan bij aardgas.

Ga voor een hybridesysteem…

Kies je voor een elektrische warmtepomp? Combineer deze dan met je gascondensatieketel. Deze hybridecombinatie zorgt voor een optimaal rendement. Een elektrische lucht-waterwarmtepomp verliest in de koudere maanden aan rendement. Ook je pv-panelen leveren dan minder op. Met een hybridesysteem springt je gascondensatieketel bij en vangt je vraag voor verwarming en sanitair warm water op. Zo behoud je een goed rendement en schieten je kosten voor elektriciteit niet de hoogte in.

Tip: is je gasketel ouder dan 1985? Dan krijg je een vervangingspremie tot 500 euro als je je oude ketel vervangt door een nieuwe condenserende ketel. Dankzij deze premie is je ketel vervangen voordeliger dan ooit. Niet alleen je energieverbruik daalt, je stoot jaarlijks ook 30 procent minder CO2 uit en je bespaart zo’n 440 euro op je gasrekening.

…of een gaswarmtepomp

Is je woning goed geïsoleerd en je warmtevraag beperkt? Dan kan je een gaswarmtepomp overwegen als je voldoende ruimte hebt. Dit systeem is ideaal voor nieuwbouwwoningen, want een gaswarmtepomp matcht perfect met vloerverwarming. Je bereikt met dit systeem ook makkelijk hoge watertemperaturen tot 65°C. Hierdoor kan je het ook in een gerenoveerde woning integreren met verwarming op hoge temperatuur. Je investeert meer in deze warmtepomp dan in een condenserende gasketel, maar je geniet wel van een hoger rendement! In vergelijking met een condenserende gasketel bespaar je zo’n 700 euro per jaar op je aardgasfactuur als je verwarmt met een gaswarmtepomp en stoot je 48 procent minder CO2 uit.

Meer weten? Check de mogelijkheden voor jouw woning of surf naar www.gas.be.