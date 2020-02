Gesponsorde inhoud Verwarm je je woning binnenkort met een waterstofketel? Aangeboden door Remeha

24 februari 2020

13u36 0 WOON. Tegen 2050 moet Europa (bijna) CO2-neutraal zijn. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop we onze woningen in de toekomst zullen verwarmen. We moeten overstappen van fossiele naar duurzame energiebronnen. Volgens verwarmingsfabrikant Remeha is het bijmengen van waterstof in het bestaande gasnetwerk een eerste stap voor een snelle vermindering van de CO2-uitstoot. In een tweede fase kan gekeken worden naar het verwarmen met 100 procent waterstof.

Waterstof is een gas én een energiedrager: je kan er energie mee produceren, maar ook energie uithalen. Net zoals andere gassen kan je waterstof opslaan en bewaren. Het wordt geproduceerd door water via elektrolyse te splitsen in zuur- en waterstof. Hierbij komt er geen CO2 vrij, maar het kost wel veel elektriciteit. Gebruik je hiervoor groene stroom die wordt opgewekt via zonne- of windenergie, dan is waterstof een interessant alternatief voor fossiele brandstoffen.

Voordelen waterstof

Waterstof biedt heel wat voordelen: het kan geproduceerd worden uit duurzame energie, het is prima op te slaan en goed te transporteren via het bestaande gasnetwerk. Bovendien komt er geen CO2 vrij. Waterstof is dus veelbelovend, maar we kunnen er nog niet massaal op overstappen. Het huidige aardgasnetwerk heeft eerst nog aanpassingen nodig, het productievolume van waterstof moet toenemen en de traditionele cv-ketel is niet geschikt om waterstof te verbranden.

Waterstof bijmengen in aardgasnetwerk

We kunnen nog niet 100 procent op waterstof overstappen. Maar door waterstof toe te voegen aan aardgas kan je de CO2-uitstoot wel al verminderen. Deze techniek wordt bijmengen genoemd. Het kan op een relatief eenvoudige manier: de netbeheerder mengt waterstof bij in het bestaande gasnetwerk dat in je straat ligt. Mits kleine aanpassingen aan het aardgasnetwerk dat er al ligt, kan waterstof in de toekomst tot in elke woning worden gebracht.

Eerste waterstofketels

Door gebruik te maken van de bestaande gasinfrastructuur en ketels die op waterstof werken, kunnen we geleidelijk aan overschakelen op waterstof. Zo lanceerde Remeha de eerste ketel die op 100 procent waterstof werkt. Momenteel is de waterstofketel nog niet verkrijgbaar, maar er lopen wel al enkele proefprojecten in Nederland bijvoorbeeld. Andere landen zoals België kunnen snel volgen. Daarnaast ontving Remeha een certificaat voor diverse types verwarmingsketels op aardgas voor een maximale bijmenging van 20 procent waterstof. Hiermee is al een CO2-reductie van 8 procent haalbaar.

Volledig overschakelen op waterstof?

De toestellen bestaan al en met kleine aanpassingen aan het aardgasnetwerk is waterstof transporteerbaar tot bij je thuis. Om volledig over te stappen op waterstof is er veel groene stroom nodig. Aangezien de hoeveelheid beschikbare waterstof nu nog beperkt is, is op termijn een bijmenging van 20 procent zeer realistisch.

Meer weten?

