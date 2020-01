Vervanging oude ketels gaat te traag. “Overheid moet ingrijpen” Redactie

15 januari 2020

11u00

In een opiniestuk op bouwsite Livios pleit ATTB, de Belgische Associatie voor Thermische Technieken, voor het instellen van een lage-emissiezone voor verwarmingsketels. "De vervanging van bijna twee miljoen verouderde verwarmingsketels in ons land gaat te traag. Gebouwen blijven COuitstoten, en zo halen we de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 niet. De overheid moet dringend ingrijpen."

“Om de luchtkwaliteit te verbeteren, werd al in Antwerpen, Brussel en Gent een lage-emissiezone ingesteld met een beperkte of verboden toegang voor oude, vervuilende (diesel)wagens. Het verwarmen van onze gebouwen zorgt voor bijna evenveel vervuiling als het verkeer. In de winterperiode zelfs meer.

Waarom worden er dan geen lage-emissiezones voor verwarmingsinstallaties ingesteld? Als onze politici zo bezorgd zijn over de luchtkwaliteit, dat ze honderdduizenden autobezitters voor voldongen feiten stellen, dan zou het vervangen van oude verwarmingsinstallaties toch ook een topprioriteit moeten zijn?” Wist je dat de lucht in je woning zelfs meer vervuild is dan de buitenlucht?

Klimaatdoelstellingen

“Een lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties zou een grote stap vooruit zijn om aan de klimaatnormen van 2030 en 2050 te voldoen. De Belgische klimaatdoelstelling tegen 2020 kunnen we al niet meer halen: 5% minder CO 2 -uitstoot tegenover 2005. Willen we die van 2030 (-35% CO 2 ) en 2050 (klimaatneutraal) wel halen, dan moet ons land op korte termijn een hele grote stap vooruit zetten. En dat kan, want de technologie bestaat vandaag al.”

Verouderde gas- en stookolieketels vervangen

“Niet-condenserende gas- of stookolieketels stoten veel CO 2 uit en verbruiken veel meer energie dan nodig. Als we van heel België een lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties zouden maken, en alle twee miljoen verouderde ketels door condensatieketels of warmtepompen vervangen, zou de CO 2 -uitstoot zodanig verminderen dat we al een groot deel van de Europese eisen kunnen respecteren. Een verlaagde uitstoot van 1 ton CO 2 per ketel betekent 2 miljoen ton minder CO 2 -uitstoot. En tegelijk besparen we 15.000 GWh, ruim 10% van alle energie die we gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen.”

Ondersteuning nodig

“De overheid zou dan wel zo snel mogelijk een definitieve einddatum moeten stellen op het gebruik van niet-condenserende atmosferische ketels. En waarom zou dat niet 2030 kunnen zijn? Dat is nog 10 jaar. Alle vervuilende ketels vervangen in een decennium, dat moet toch mogelijk zijn? De politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een voldoende groot draagvlak voor zo’n lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties. Dat kan met een duidelijke communicatiecampagne en ondersteuning door premies en subsidies, zodat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarnaast moet het ook een afdwingbaar karakter hebben, want grootverbruikers met bijvoorbeeld een verwarmd zwembad zijn minder gevoelig voor een financiële tegemoetkoming.”

Haalbaar?

“2.000.000 ketels vervangen op 10 jaar tijd, dat zijn er 200.000 per jaar. Kan dat? ATTB is overtuigd van wel. De oplossingen die de producenten, verdelers en installateurs aanbieden zijn realistisch, future proof en betalen zichzelf terug. De voordelen van condensatieketels zijn ondertussen voldoende bekend, en ook de diverse toepassingen van warmtepompen zijn de kinderschoenen ontgroeid en zijn nu een volwassen technologie. Met de technologieën die vandaag beschikbaar zijn, zijn de klimaatdoelstellingen van 2030 perfect haalbaar. We hebben enkel een duidelijke, politieke omkadering nodig die de energiesector hierbij begeleidt en stuurt. Een lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties zou een grote stap in de goede richting zijn.”

