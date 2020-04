Vervallen boerderij wordt duurste huis van Oostende Bjorn Cocquyt

08 april 2020

14u57 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat de duurste villa die momenteel op de markt is in Oostende.

Door het perfectionisme van de bouwheer en van Govaert & Vanhoutte architecten nam de renovatie jaren in beslag. Er werd geen enkele (technische) uitdaging uit de weg gegaan en er kon pas aan een volgende fase begonnen worden als elk detail klopte. Het resultaat is dan ook een architecturaal hoogstandje, gerealiseerd met de allerbeste materialen en met respect voor de elementen die er al waren.

Buiten zijn oud en nieuw goed van elkaar te onderscheiden, binnen is alles opengemaakt voor meer wooncomfort. De leefruimte is volledig gericht op de achterliggende natuur en overal zijn er grote ramen die een subliem zicht bieden op het steeds veranderend licht- en kleurenspel van bomen, velden en de uitgestrekte horizon.

Met een bewoonbare oppervlakte van 400 vierkante meter is er aan ruimte geen gebrek. Naast de drie slaap- en twee badkamers is er nog een atelier. Het huis is ook volledig onderkelderd en heeft via een ondergrondse doorgang toegang tot een bijgebouw. Prijskaartje voor al dat moois: 2.250.000 euro. De nog niet zo lang geleden bouwvallige hoeve is daardoor veranderd in de duurste villa die er vandaag in Oostende op de markt is. Interesse? Meer info kan je hier vinden.