Verstopte wc? Probeer deze drie effectieve methodes

vtwonenIs je toilet verstopt? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms zit er wc-papier vast of heeft iemand iets proberen door te spoelen wat eigenlijk niet doorgespoeld kán/mág worden. Panikeer niet: we hebben bij vtwonen.be drie methodes opgesomd om het probleem gauw op te lossen. Maar eerst zijn er een paar algemene do’s en dont’s vooraleer je aan de slag gaat.

Do’s

Een goede voorbereiding is het halve werk, zoals in alle klusjes. Trek daarom steeds rubberen handschoenen aan en dek de vloer af. Gebruik hiervoor een oude doek, een versleten laken of kranten. Probeer eerst met handschoenen de verstopping te vinden en uit de verstopte wc te trekken.

Don’ts

Duw niet met verschillende objecten in het toilet. Als je met bijvoorbeeld een stok of kleerhanger de verstopping probeert weg te duwen, duw je de verstopping alleen maar dieper. Daardoor wordt het lastiger om de wc op een snelle manier te ontstoppen. Spoel het toilet niet extra vaak door. Het enige wat je daarmee bereikt is - waarschijnlijk - een paar natte voeten.



Baking soda en azijn

Mochten bovenstaande tips niet werken, probeer dan de verstopte wc te ontstoppen met baking soda. Meng daarvoor gelijke delen baking soda, minstens één kopje, met natuurazijn. Giet het mengsel in de toiletpot, laat het even bruisen en giet er daarna een paar liter kokend water achteraan (als het waterpeil dat toelaat tenminste).

Het mengsel van baking soda en azijn zou op een enigszins natuurlijke manier dingen als vet, viezigheid en kalk moeten oplossen. Mocht deze truc niet werken, lees dan verder hieronder.



Ontstopper of plastic zak

Een vrij simpele manier van ontstoppen: aan de slag gaan met een rubberen wc-ontstopper. Verwijder eerst het toiletpapier dat in de weg zit en plaats de ontstopper over de afvoer. Druk deze stevig en langzaam aan. De ontstopper trekt zich vacuüm, waarna je hem met een krachtige beweging lostrekt. Hierdoor ontstaat er lucht in de pijp onder het toilet. Herhaal deze beweging tot de verstopping weg is. Let op dat je hem zo diep plaatst dat je het water trekt en duwt, en geen lucht. Want alleen als er genoeg druk op het water komt te staan, schiet de verstopping los.

Heb je geen ontstopper in huis? Pak een plastic zak, wikkel hem om het borstelgedeelte van de wc-borstel en duw de borstel op en neer in de hals van het toilet. Door dat een tijd te doen, trekt de plastic zak vacuüm waardoor hij dezelfde werking krijgt als een normale ontstopper. Zo heb je de wc weer ontstopt zonder chemische producten.

Chemische producten

Hebben bovenstaande tips niet geholpen? Chemische ontstoppingsmiddelen kun je kopen bij de drogist of in de supermarkt. Deze middelen pakken op een agressieve wijze de verstopping aan. Ze zijn effectief, maar het nadeel is dat de chemische bestanddelen slecht zijn voor het milieu en - mogelijk ook - voor je leidingen. Gebruik deze methode dus alleen als de andere oplossingen niet werken.

Nog beter: verstopping voorkomen

Voorkom een volgende verstopping door geen vetresten, etensresten of verfresten door het toilet te spoelen. Gebruik daarnaast nooit te veel wc-papier en spoel altijd goed door na een sanitair bezoek. Ook maandverband, tampons, luiers en keukenpapier horen niet in een toilet thuis. Daarom is een afvalbak altijd handig in het kleinste kamertje.

